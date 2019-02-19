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Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için seferber ettik"

Kocaeli’de bir dizi ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için seferber ettik.

19 Şubat 2019 Salı 14:21
Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için seferber ettik"

Kocaeli’de bir dizi ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de katkılarımız daha çok artacak” dedi.


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak içi Kocaeli’ye geldi. Sabah saatlerinde gelen Yerlikaya, Kocaeli Valiliği ve AK parti Kocaeli İl Başkanlığı ziyaretleri sonrasında Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde çalışmaları inceledi. Gençlik merkezinde Türkçe eğitimi alan Suriye uyruklu çocuklarla bir araya gelen Yerlikaya, kendisi için Türk kahvesi yapan gençlerle sohbet etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Vekili Recep Ali Er’in de yer aldığı ziyaretler, Yerlikaya’nın Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Yıldızlar Bocce Turnuvası ve Kocaeli İl Tekvando Şampiyonası’ndaki müsabakaları izlemesi ile devam etti.



“Ankara’da oturarak değil de illere giderek oradaki sorunları çözme arzusundayız”


Basın mensuplarına ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, “Gençlik merkezini ziyaret ettik. Ardında Yıldızlar Bocce Turnuvası varmış. Onlarla bir araya geldik. Bakanlık’ta, Ankara’da oturarak değil de illere giderek oradaki sıkıntıları görerek ve bunları Bakanlığımıza ileterek sorunları çözme arzusundayız. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş oluğu emanete sahip çıkma durumundayız. Bu uğurda mücadelemiz devam ediyor. Ziyaretlerimize devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Haftada en az 2-3 ilimize gidip orada gençlerimiz, yurtlarımız ve sporcularımızla bir arada olarak çalışmaları yerinde incelemeyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için imkanları seferber ettik”


Her branşa yönelik yatırımlar yaptıklarını kaydeden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Türkiye’deki tüm spor branşlarına eşit şartlarda yatırımlar yapıyoruz. Bütün imkanları kullanıyoruz. Futbolu kendimize baz almayalım. Amatör sporların tamamına imkanlar seferber edildi. İmkanları, bütün sporcularımıza il müdürlükleri vasıtasıyla yayılması için seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de katkılarımız daha çok artacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sporcu kimliği ile sporcu ve spora karşı olan hassasiyetini hep birlikte biliyoruz. Bu hassasiyetle her türlü imkanı bizlere sunmuştur. Biz de spor camialarımıza, gençlerimize bunu aktarıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:21
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