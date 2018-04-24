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Hamza Hamzaoğlu'dan mağlubiyet yorumu: Fenerbahçe bizim rakibimiz değil

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 01:52
Hamza Hamzaoğlu'dan mağlubiyet yorumu: Fenerbahçe bizim rakibimiz değil

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarı çok kötü olduklarını dile getirdi.

Hamzaoğlu, ilk olarak maçı değerlendirirken ''Bugün pas yapamadık her şeyden önce. Her topu ileri şişirdik. Sıkıştığınız anlarda tamam ama maçın her anında bunu yapmazsınız. Yorgunluk da vardı. İkinci yarıya çok kötü başladık. İkinci yarını başındaki tempomuz oldukça düşüktü. 3. gol olduktan sonra çevirmek zordu'' dedi.

''HAKEM HATA YAPMIŞ OLABİLİR''

Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin gol pozisyonunu izlemedim, bu yüzden yorum yapamayacağım. Ama duyduğum kadarıyla bir şey yok gibi. Hakem hata yapmış olabilir. Alt sıralarda birçok takım iç içe oldu. Bu sene ligin hem yukarısı hem de aşağısı oldukça karışık. Ama sorun yok, moral bozmadan önümüzdeki haftaya hazırlanacağız diyerek basın toplantısını noktaladı.

Fenerbahçe'nin rakipleri olmadığını söyleyen Hamza Hamzaoğlu ''Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Bu maçı kazansak ya da berabere kalsak bizim için ekstra olacaktı. Önümüzde Trabzonspor maçı var, inşallah o maçta istediğimiz sonucu alacağız'' ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 01:52
  1. Trabzon
  2. Hamza Hamzaoğlu
  3. Antalyaspor
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig

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