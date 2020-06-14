Süper Lig’in 27. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor’u mağlup eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Özellikle 3 ay sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi” dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor ama iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Özellikle 3 ay sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi. İlk maç ve kendi saha avantajımız olması dolayısıyla oyucular kazanmamız gerektiğinin farkında oldukları için golü erken bulma adına oyun disiplininden biraz koptuk. Pas oyunundan vazgeçtik ve hızlı hücumlar yapmaya çalıştık, bunda da başarılı olamadık. Rakibin üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti. Devre arasında konuştuk. Ne yapmamız gerektiğini söyledik. Daha sakin, biraz daha pasla öne çıkmamız gerektiğini söyledik. Zorda olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un kendilerinden daha iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Hamzaoğlu, “Konyaspor’u da tebrik ediyorum, bugün bizden daha iyi oynadıklarını düşünüyorum. Sonra tekrar izleyeceğim maçı, ama biz pozisyonları değerlendirdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir maç, inşallah oradan da iyi bir sonuçla gelebilirsek çok iyi olacak. Bundan sonraki haftalar için özellikle iyi olacak” dedi.

Pandemi sürecinin takımı psikolojik olarak fazla etkilemediğini aktaran Hamzaoğlu, “En başlarda olumsuz olarak etkiledi bizi ama sonlara doğru alıştık. Herkes bu şekilde davranmaya, hijyen kurallarına uymaya alıştı. Pandemi sürecinin psikolojik anlamda bize çok bir etkisi olmadı. İnşallah böyle devam ederiz” şeklide konuştu.