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Gündem Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'
Gündem

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'

Yeniakit Publisher
2023-09-18 12:24:00 -
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert tepki! 'Sizden beklenen sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yıldız Tar'ın yayınına katıldığı görüntüleri paylaştı. Dağ paylaşımında "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yıldız Tar'ın yayınına katıldığı görüntüleri paylaştı. Dağ paylaşımında "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Yıldız Tar'ın yayınına katılan Soyer'in konuşmasından bir kesiti paylaşan Dağ şu ifadeleri kullandı: "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir.

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Yorumlar

Mustafa

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