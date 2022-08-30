Hamza Dağ'dan Ahmet Şık'a çok sert tepki: Varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Parti (TİP ) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 2023 yılındaki seçimler üzerinden iktidara tehditler savurmuştu. Şık, AK Parti'yi hedef göstererek, "AK Parti bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" açıklamalarının üzerine AK Partili Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, "Savcı Selim Kiraz'ın katilleriyle şehadetinden hemen önce röportaj yapabilecek yakınlığı olan, varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış ve kalbi taşlaşmış birinin partimizi kapatma hayali kurması, istikametimizin doğruluğunu göstermektedir." ifadelerine yer verdi.