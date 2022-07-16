Hamza Dağ böyle isyan etti! 'Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yabancı düşmanlarının hazırladığı dublajlı videoyu paylaşarak, partisini hedef alanlara isyan etti.
Yeniakit.com.tr
AK Parti tarafından 2019 seçimleri öncesinde seçmenlerin nasıl oy kullanacaklarının anlatıldığı videoya Arapça dublaj yapıldı.
Ortaya çıkartılan yeni video, bazı haber kuruluşları tarafından, "Türk vatandaşlığı verilen Araplara, AK Parti'ye nasıl oy verecekleri anlatılan videolar hazırlandı." ifadeleri ile servis edildi.
Algı operasyonuna isyan etti
İlgili animasyon videosunu Twitter hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, algı operasyonuna ilişkin şunları söyledi:
2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz.
Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız.
Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız.