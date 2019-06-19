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Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "Bize ahlaksız bir teklifle geldiler" açıklamasına cevap verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:17
Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın iddialarına yanıt verdi. Kulat, "Biz asla sonucu ısmarlama bir anket yapmayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bahsi geçen araştırma şirketi bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip, reddedilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu iddialarına yanıt verdi. Kulat, "Biz MAK Danışmanlık olarak hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak değiliz. Basın süreç içerisinde herhangi bir firmayı kendilerine göre konumlandırıyor. Biz ticari bir firmayız. Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Bunun karşılığında da doğal olarak ücret alırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

Canlı yayın araştırması

Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu Yıldırım ortak yayınının ardından yaptıkları araştırma ile ilgili olarak, "Biz sonucun tarafı değiliz. Bu araştırmanın hata payıyla ortaya çıkan sonuç da belli. Son bir haftada yayınlanan anketlerin 10'da 9'unun sonuçları da bizim verdiğimiz verilere yakın çıkacak" dedi.

MAK Danışmanlık Başkanı Kulat '12 saatte böyle bir anket yapılamaz' iddialarıyla ilgili olaraksa, "Biz bu araştırmayı çağrı merkezlerine yaptırdık. Onlardan gelen rapor üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Araştırmanın kimliğinde, araştırmayı hangi metodla yaptığımız gibi bilgiler de mevcut" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:17
  1. MAK Danışmanlık Şirketi
  2. Hamza Dağ

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