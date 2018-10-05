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Hamur açarken başınıza iş açmayın

Hamur açarken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık...

05 Ekim 2018 Cuma 19:34
Hamur açarken başınıza iş açmayın

Hamur hazırlarken kullanacağınız unu önceden eleyin. Unu kısaca mikserden geçirmeniz de sonucun daha iyi olmasını sağlayacaktır.

• Un ne kadar dinlenirse, o kadar kolay açılır.

• Hamur açmadan önce oklavanızı ve üzerinde çalışacağınız tezgahı unlayın.

• Oklavanız yoksa, hamur açmak için bir şişe kullanabilirsiniz. Şişeyi çepeçevre unlayın. Hamuru esnetmek için de şişenin içine sıcak su doldurursanız daha rahat edersiniz.

• Hamuru yoğururken suyu azar azar ekleyin. Bir anda eklenen su, hamurun pütür pütür olmasına sebep olur.

• Hamurun daha çok kabarması için birkaç saat sıcakta bekletin. Bunun için hamurun olduğu kabı, sıcak suyla dolu başka bir kabın içinde bekletebilirsiniz.

• Hamur ile çalıştığınız tezgahı temizlemek için tezgahın üzerine bir miktar tuz serpin ve nemli bir bezle silin.

• Hamuru dinlendirirken üzerine nemli bir bez örterek kabuklanmasını engelleyebilirsiniz.

• Yufkalarınız parçalanıyorsa, bayat demektir. Parçalanan yufkalar için ıslak bir bezi mutfak tezgahınızın üzerine yayın. Yufkalarınızı bu bezin üzerine serin. Bir diğer ıslak bezi de yufkalarınızın üzerine serin ve on beş dakika kadar bekleyin.

• Milföy hamurunun tepsiye yapışmaması için tepsiyi yağladıktan sonra, üzerine galeta unu serpebilirsiniz.

• Milföy hamuru kullanarak hazırladığınız yiyecekleri çok sıcak fırında pişirmeniz gerekir.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:34
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