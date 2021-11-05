Hamsiyi kılçığıyla yerseniz bakın ne oluyor! Uzman önerisi

Karadenizde avlanan hamsi balığının faydaları saymakla bitmez. İşte hamsinin inanılmaz faydaları...

Hamsinin en önemli faydalarından biri Omega-3, yani temel yağ asitleri açısından oldukça zengin bir balık cinsi olmasıdır. Omega-3 yağ asitleri özellikle kalp ve beyin sağlığı açısından vücudun büyük gereksinim duyduğu maddeler arasında yer alır. Kalp hastalıklarını önleyen ve kötü kolesterolle savaşan Omega-3 aynı zamanda çocukların beyin gelişimini destekler.

Hamsi protein açısından oldukça zengin bir balıktır. 100 gram hamside bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yarısı bulunur. Protein, yeni dokuların oluşması ve dokuların onarılmasında görev aldığı için özellikle çocuk gelişiminde oldukça etkilidir.

Hamsi balığı çok çeşitli vitaminleri ihtiva eden bir besindir. B2, B12, D, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hamsi besin değeri açısından incelendiğinde en çok B3 vitamini içeren balıklardan biridir. B3 metabolizmayı düzenleyen ve beyin sağlığı açısından oldukça etkili olan, unutkanlığı azaltan, Alzheimer hastalığına karşı kalkan görevi gören bir vitamin çeşididir. 100 gram hamsi, günlük B3 vitamini ihtiyacının tamamına yakınını karşılar.

Hamsinin haftada iki kez düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Düzenli hamsi tüketimi kalp sağlığını korur ve kötü huylu kolesterolle savaşır. Özellikle vücudun kış aylarında daha çok ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitamini ihtiyacını karşılar, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kılçığıyla tüketilirse ne olur?

Hamsi kılçığı ile yenilmesi tavsiye edilen küçük balıklar arasındadır. Balık kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların hamsiyi kılçığı ile beraber tüketmesi faydalıdır.

Hamsiyi hazırlama aşamasında ve tüketirken limon sıkılması balıkta bulunan Omega-3’ün vücutta kullanılma miktarını artırır. Ayrıca hamsiyi fazla pişirmek protein kaybına sebep olacağı için az pişirmek, hafif sulu bırakmak doğru olacaktır. Hamsiyi pişirirken tavsiye edilen en sağlıklı yöntemler buğulama, ızgara, yahni ya da fırınlamadır.

Son olarak şunu belirtmekte fayda var; hamsinin kafasının alt kısmında kırmızı renk çoğunluktaysa bu bayat olduğuna işarettir ve bu balıklar kesinlikle tüketilmemelidir.