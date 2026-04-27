Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyonerler 5 milyar lira veriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu sıralar koleksiyonerlerin radarına giren özel basım madeni paralar, yanlış basım ve nadir özellikleriyle yüksek fiyatlara satın alınıyor.

Bu paralardan biri olan "Abraham Lincoln" portreli bazı 1 centlik madeni paralar, rekor fiyata alıcı buluyor.

Özel basım hataları, özgün tasarımları veya sınırlı sayıda üretilmiş olmaları nedeniyle koleksiyonerlerin radarına giren bazı madeni paralar, yoğun ilgi görüyor.

Kimileri için tutku, kimileri içinse servet kazandırabilecek bir yatırım alanı olan bu madeni paralardan biri de Abraham Lincoln portreli bazı 1 centlik madeni paralar oldu.

1909 yılında Victor David Brenner tarafından tasarlanan ve 1958 yılına kadar arka yüzünde iki buğday başağı figürüyle basılan "Lincoln Wheat Penny", günümüzde koleksiyon piyasasında rekor seviyeye ulaştı.

Uzmanlar, bu paraların değerini belirleyen unsurların basım yılı, darphane hataları ve kullanılan metal alaşımı olduğunu belirtiyor.

DEĞERİ 5 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR Günümüzde koleksiyoncular için en değerli parçalar arasında yer alan paranın tahmini değeri ise 121 milyon dolara, yani yaklaşık 5 milyar 430 milyon 925 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

BASKI HATALARI VE DARPHANE HATALARI ETKEN FAKTÖR Paranın yüksek değerli örneklerin tespitinde belirli kronolojik veriler dikkat çekiyor. Özellikle 1909-S, 1914-D ve çift baskı hatasıyla bilinen 1955 yılına ait paralar nümismatlar tarafından yüksek öncelikli olarak değerlendiriliyor. Paranın üzerinde yer alan "S" (San Francisco) veya "D" (Denver) harfleri ise paranın nadirlik derecesini doğrudan etkileyen faktörlerden biri.

İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle birlikte 1943 yılında basılan centlerin çelik olmasına karar verilmişti. Ancak üretim sürecindeki hatalar sebebiyle bazı centler için bakır baskı gerçekleştirildi. Bundan dolayı, 1943 tarihli bir paranın bakır olup olmadığını anlamak için mıknatıs testi uygulanarak manyetik olmayan (bakır) örnekler piyasada nadir eser kategorisine alınıyor.

Paranın değerini koruması adına en önemli uyarılardan biri 'temizlik' konusu.

Uzmanlar, bu paraların temizlenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Temizlik, paranın doğal patin tabakasını kaybettirerek nümismatik değeri düşürüyor. / kaynak: haber7

