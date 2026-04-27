ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında kullanılan ancak patlama mekanizması arızalandığı için sağlam ele geçirilen 15’ten fazla ağır füze ve İHA sistemi, bölgedeki dengeleri sarsacak bir gelişmeye yol açtı. Aralarında MQ-9 Reaper ve Hermes gibi efsanevi İHA'ların da bulunduğu bu mühimmatlar, İranlı askeri mühendisler tarafından kopyalanmak üzere araştırma birimlerine sevk edildi. Washington ve Tel Aviv hattında büyük paniğe neden olan bu olay, Batı'nın en gizli teknolojilerinin Doğu bloğuna sızması tehlikesini beraberinde getirdi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

İran basını, Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kullanılan, büyük bölümü ABD yapımı 15'ten fazla ağır füze ve patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

Haberde, söz konusu mühimmatın büyük bölümünü, sığınak delici bombaların da aralarında bulunduğu güdümlü bomba sistemleri (GBU) ile bu sistemlere ait patlayıcı başlıkların (BLU) oluşturduğu kaydedildi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

Haberde, patlayıcı mekanizmalarının çalışmaması nedeniyle büyük ölçüde sağlam ele geçirilen bu sistemlerin, imha işlemlerinin ardından tersine mühendislik çalışmaları kapsamında teknik ve araştırma birimlerine sevk edildiği belirtildi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

Ele geçirilen sistemler arasında seyir füzeleri ile gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA) da bulunduğu, bunlar arasında Harop, Lucas, MQ-9 ve Hermes gibi modellerin yer aldığı ifade edildi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

Haberde ayrıca, son haftalarda eyaletin farklı bölgelerinde patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildiği, söz konusu çalışmaların askeri alanlar ve çevresinde yürütülen periyodik temizlik ve güvenlik faaliyetleri kapsamında yapıldığı ve bu sayede sivil yerleşimlerde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Foto - ABD’nin korktuğu başına geldi! En gizli silahları patlamadı, İran MQ-9 ve sığınak delicileri ganimet olarak aldı

