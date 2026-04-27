  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu
IHA Giriş Tarihi:

Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu

Hatay’da etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu

Hatay’da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman kendini göstermeye devam ediyor. Antakya’da anlık olarak etkili olan erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadılar. Doluların kendilerine isabet etmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, çözümü araçlarına binmekte ve kapalı alana geçmekte buldular.

#2
Foto - Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu

Vatandaşların dolu yağışıyla yaşadıkları panik anları ve erik büyüklüğündeki dolunun ebatı kameraya yansıdı. Doluların isabet ettiği vatandaşlarsa canlarının yandığını dile getirdiler.

#3
Foto - Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu

"Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor" Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay’da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi, her dolu erik büyüklüğünde. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.

#4
Foto - Vatandaşlar panik içinde kaçtı! Erik büyüklüğünde dolu yağışı korkuttu

"Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem" Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23