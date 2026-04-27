Azmetti ve başarı! 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

"Sporcularımız her geçen gün kendini geliştirerek üst seviyeye çıkma yolunda ilerliyor" Ağrı'da son yıllarda spor altyapısında yaşanan gelişimin, halter başta olmak üzere birçok branşta kendini gösterdiğini vurgulayan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, "Ağrı'da, diğer branşlarda olduğu gibi halterde de ciddi bir katılım var. Kadın ve erkek sporcuların bu branşa ilgisi oldukça yoğun. Antrenmanlarımız düzenli şekilde devam ediyor ve şu anda yaklaşık 150 sporcumuz bulunuyor. Altyapıdan yetişen, hırslı sporcularımız her geçen gün kendini geliştirerek üst seviyeye çıkma yolunda ilerliyor. Geçmişte 90'lı yıllarda atletizm ve kayak gibi sınırlı branşlar öne çıkarken, 2000'li yıllardan itibaren Ağrı'da büyük bir gelişim yaşandı. Bugün itibarıyla 24 farklı branşta hizmet veriyoruz ve birçok alanda önemli başarılar elde ediyoruz. Bu başarılar, geçmişten bugüne emeği olan antrenörlerimizin özverisi sayesinde nesilden nesile aktarılıyor. Antrenörlerimiz okullarda taramalar yaparak yetenekli çocukları keşfediyor" dierek çalışmaların hızla devattiğine dikkat çekti. Başarılı olan iki kız öğrencilerinin sadece eğitim için buraya geldiklerini ve bu sayede halter sporuyla tanıştırdıklarına dikkat çeken Budak; " Bu iki evladımız kısa sürede büyük bir aşama kaydetti. Halterin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi takım sporlarında ve güreş başta olmak üzere bireysel branşlarda da kız sporcularımız önemli başarılar elde ediyor. Okul sporları, aslında bir sporcu seçme ve keşfetme alanıdır. Bu doğrultuda ANALİG ve yaz spor okulları gibi organizasyonlarla yetenekli sporcuları tespit ediyoruz'diye konuştu.