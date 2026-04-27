“Bize de Kaan savaş uçağı verin” diyorlardı! Asya ülkesinden “Türkiye’nin hızına çok şaşırdık” itirafı geldi
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı almaya hazırlanan Asya ülkesinden, Türk DESAN Tersanesine övgü geldi.
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı almaya hazırlanan Asya ülkesinden, Türk DESAN Tersanesine övgü geldi.
Malezya Sahil Güvenliği için yürütülen Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) projesinde ana yüklenici olan DESAN Tersanesi, sergilediği yüksek verimlilik ve hızla Malezya hükümetinden tam not aldı. Projenin planlanandan daha hızlı ilerlemesi, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinde yeni bir dönemi başlattı. Türkiye ile Malezya arasında savunma sanayii alanında stratejik bir köprü kuran Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) programında, Türk mühendisliğinin hızı ve kalitesi küresel ölçekte yankı uyandırıyor. Malezya Sahil Güvenlik unsurları için DESAN Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen projede, ilk geminin inşa faaliyetlerinde yüzde 70 seviyesine ulaşıldı.
Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail, projenin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Nasution, "İlk MPMS’nin inşa süreci planlanan takvimin ötesinde, yüzde 70 seviyesine ulaştı. Bu başarı, ülkenin stratejik projelerinin uygulanmasındaki verimliliğin en somut kanıtıdır," ifadelerini kullanarak DESAN Tersanesi’nin operasyonel yetkinliğine vurgu yaptı. Malezya hükümetinin, ilk projedeki başarının ardından Ocak 2026’da ikinci gemi siparişini de Türkiye’ye vermesiyle ivme kazanan programda bir dönüm noktası daha geride kaldı. MPMS projesinin ikinci gemisi için "Sac Kesim Töreni", Şubat 2026’da DESAN Tersanesi’nde üst düzey katılımıyla gerçekleştirildi.
Telekonferans yoluyla törene katılan Malezya Deniz Mühendisliği Bölüm Direktörü Tuğamiral Mohd Rizal bin Hishamuddin, törende yaptığı konuşmada DESAN’a olan güveni şu sözlerle özetledi: “Sac Kesim Töreni sadece sembolik bir başlangıç değil; Desan Tersanesi’nin projeyi sistematik ve verimli şekilde yürütme kapasitesine duyduğumuz güvenin bir nişanesidir.”
2025 yılının Mart ayında resmiyet kazanan ve ilk sözleşme değeri 68 milyon dolar olarak açıklanan program, Güney Çin Denizi’ndeki güvenlik denklemini de değiştirecek. İlk geminin 2027 yılında teslim edilmesi hedeflenirken, Malezya’nın ihtiyacı doğrultusunda tedarik edilecek gemi sayısının 4 ila 8 adet arasında revize edilebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de savunma sanayii projelerinin dostluk ve stratejik ortaklığı perçinlediği vurgulanmıştı. Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN’ın tedarikiyle de ilgilenen Malezya için DESAN Tersanesi’nin zamanından önce sunduğu bu performans, Türk savunma sanayiinin bölgedeki pazar payını artırması açısından kritik önem taşıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23