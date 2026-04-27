“Bize de Kaan savaş uçağı verin” diyorlardı! Asya ülkesinden “Türkiye’nin hızına çok şaşırdık” itirafı geldi

Malezya Sahil Güvenliği için yürütülen Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) projesinde ana yüklenici olan DESAN Tersanesi, sergilediği yüksek verimlilik ve hızla Malezya hükümetinden tam not aldı. Projenin planlanandan daha hızlı ilerlemesi, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinde yeni bir dönemi başlattı. Türkiye ile Malezya arasında savunma sanayii alanında stratejik bir köprü kuran Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) programında, Türk mühendisliğinin hızı ve kalitesi küresel ölçekte yankı uyandırıyor. Malezya Sahil Güvenlik unsurları için DESAN Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen projede, ilk geminin inşa faaliyetlerinde yüzde 70 seviyesine ulaşıldı.