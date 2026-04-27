  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi kazıklamaya kalkmışlardı: F-16'lar güle oynaya ülkeye gidiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye vermemek için yüksek fiyat çekilen F-16 Block 70 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. F-16'lar o ülkeye gidiyor.

#1
Peru’nun, hava kuvvetleri envanterini modernize etmek amacıyla 12 adet F-16 Block 70 savaş uçağı tedarik etmeyi planladığı açıklandı.

#2
Lockheed Martin tarafından paylaşılan bilgilere göre program, ülkenin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

#3
Tedarik kapsamında uçakların ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Greenville tesisinde üretilmesi planlanıyor. Bu alımla birlikte Peru’nun, dünya genelinde 2.800’den fazla uçağın hizmette olduğu F-16 kullanıcıları arasında 30’uncu ülke olması öngörülüyor.

#4
Programın, Peru Hava Kuvvetleri’nin mevcut savaş uçağı filosunun yenilenmesi ve operasyonel kabiliyetlerin artırılması çerçevesinde yürütüldüğü ifade ediliyor.

#5
F-16 Block 70, platformun en güncel konfigürasyonu olarak gelişmiş radar, modern silah sistemleri ve artırılmış pilot farkındalığı sağlayan aviyonik altyapı ile öne çıkıyor. Uçağın, uzun hizmet ömrü ve düşük yaşam döngüsü maliyeti sunacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Platform ayrıca, müttefik sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve uzun vadeli operasyonel hazırlık gereksinimlerini destekleyecek şekilde yapılandırılıyor.

#6
Lockheed Martin Entegre Savaş Uçağı Grubu Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker, “Peru’nun F-16 tercihi, uçağın operasyonel performansını, muharebe tecrübesini ve güncel savunma ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini ortaya koyuyor.” dedi. Shoemaker ayrıca, “Bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş F-16 konfigürasyonu, Peru’nun egemenliğinin korunmasına katkı sağlayacak ve ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli iş birliğini güçlendirecek.” ifadelerini kullandı. KAYNAK: GDH

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23