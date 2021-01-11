Hamsi yasağı ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nda hamsi yasağı getirildiği açıklandı. 8 Ocak’ta başlayan hamsi av yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Hamsi yasağı bitti ne zaman bitecek?

Hamsi yasağının gelmesiyle birlikte tezgahta fiyatlar arttı. Vatandaşlar hamsi av yasağının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Hamsi av yasağı 8 Ocak 2021’de başladı. Yasak 18 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Ancak yasağın 20 gün daha uzatılabileceği kulislerde konuşuluyor.