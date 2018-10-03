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Hamsi ihracatı, hız kesmeden devam ediyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül 2018'de sona ermesinin ardından başlayan yeni av sezonunda Türkiye'den 11 ülkeye hamsi ihraç edildiği bildirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:31
Hamsi ihracatı, hız kesmeden devam ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yeni av sezonunun ilk ayında 11 ülkeye 177 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında da 928 bin 23 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'den geçen sezonun aynı döneminde ise 90 tonluk hamsi ihracatından 495 bin 150 dolar gelir elde edilmişti. Bu dönemde yapılan hamsi ihracatı, geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde ise yüzde 87 arttı.

Ülkeden yapılan hamsi ihracatında 372 bin 165 dolarla Fransa ilk, 303 bin 211 dolarlık ihracatla Belçika ikinci ve 138 bin 998 dolarla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.

"Hamsi ihracatında ülke çeşitliliği de arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, hamsi ihracatının yeni sezona güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Ülkeden yapılan hamsi ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde de yüzde 87 arttığını vurgulayan Kalyoncu, hamsi ihracatında ülke çeşitliliğinin de giderek arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türkiye'den en fazla hamsi ihracatının Fransa'ya yapıldığını aktararak, geçen sezonun aynı döneminde ihracat yapılmayan ABD, İngiltere, Almanya, İsveç, Hollanda, Yunanistan ve İsviçre'nin de ihracat potansiyelini artıran ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

"Hamsi ekonomi için önemli bir ihraç ürünüdür"

İhracattaki artıştan memnun olduklarını işaret eden Kalyoncu, "Avrupa ülkelerinden ihracatçılarımıza şimdiden önemli oranda talepler gelmeye başladı. Bu kapsamda hamsi ihracatımızın sezon boyunca daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Kalyoncu, hamsinin ekonomi için önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çekerek, ilerleyen aylarda daha fazla hamsi ihraç edilerek, daha yüksek döviz girdisi sağlanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:31
  1. Hamsi
  2. hamsi balığı
  3. Hamsi İhracatı
  4. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

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