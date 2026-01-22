  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü! İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor! 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı) Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var Trump’ın o ülkeyi zorla alma planı! Güç kullanmayacağım O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
Yerel Hamsi bitti, vatandaş istavrite talim etti! Zonguldak'ta balıkçı tezgahları el yakıyor!
Yerel

Hamsi bitti, vatandaş istavrite talim etti! Zonguldak'ta balıkçı tezgahları el yakıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hamsi bitti, vatandaş istavrite talim etti! Zonguldak'ta balıkçı tezgahları el yakıyor!

Karadeniz'in bereketli sularında avlanan balık miktarındaki ani düşüş, Zonguldak'taki balıkçı tezgahlarını vurdu. Bir süredir sofraların vazgeçilmezi olan hamsi, denizlerdeki azalma nedeniyle yerini istavrite bırakmak zorunda kaldı. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve çinekop gibi sevilen türlerin yokluğu hem esnafı hem de vatandaşı kara kara düşündürürken, balıkçılar talebi karşılamakta zorlanıyor.

Zonguldak'ta balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, hamsinin azalması nedeniyle tezgahlarda 150 liradan istavrit sattıklarını ifade etti. Hamsinin yanı sıra mezgit, barbun ve çinekop gibi türlerin yokluğu nedeniyle istavrit ilgi gördü.

İstavritin kilogram fiyatının 150 TL bandında seyrettiğini belirten esnaf, palamut sezonunun boş geçmesinin ardından hamsinin de azalmasıyla çeşitliliğin düştüğünü kaydetti.

 

"Az da olsa tezgahlar boş kalmıyor"

Balık miktarındaki düşüşe rağmen vatandaşın balığa olan ilgisinin sürdüğünü ifade eden Beybeyoğlu, "Hamsi kesti, artık çok az geliyor. Şu an tezgahları yine de balıksız bırakmıyoruz. Az da olsa hamsi ve istavriti getirip vatandaşa sunuyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken hamsi, istavrit ve yer yer mezgit ile hizmet vermeye devam edeceğiz ancak çeşit olsa da bolluk beklenmiyor" dedi.

Zonguldaklı vatandaşlar ise fiyatlara rağmen taze balığa ilgi göstermeye devam ederken, esnaf balık arzının Ramazan ayında da sınırlı miktarda süreceğini öngörüyor.

Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü
Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü

Dünya

Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü

Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir!
Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir!

Ekonomi

Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir!

Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?
Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?

Ekonomi

Ekonomide 3 yıllık yeni dönem! Dolar ve Euro için net mesaj! Merkez Bankası rezervleri nasıl artıracak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23