Hamsi bitti, vatandaş istavrite talim etti! Zonguldak'ta balıkçı tezgahları el yakıyor!
Karadeniz'in bereketli sularında avlanan balık miktarındaki ani düşüş, Zonguldak'taki balıkçı tezgahlarını vurdu. Bir süredir sofraların vazgeçilmezi olan hamsi, denizlerdeki azalma nedeniyle yerini istavrite bırakmak zorunda kaldı. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve çinekop gibi sevilen türlerin yokluğu hem esnafı hem de vatandaşı kara kara düşündürürken, balıkçılar talebi karşılamakta zorlanıyor.
Zonguldak'ta balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, hamsinin azalması nedeniyle tezgahlarda 150 liradan istavrit sattıklarını ifade etti. Hamsinin yanı sıra mezgit, barbun ve çinekop gibi türlerin yokluğu nedeniyle istavrit ilgi gördü.
İstavritin kilogram fiyatının 150 TL bandında seyrettiğini belirten esnaf, palamut sezonunun boş geçmesinin ardından hamsinin de azalmasıyla çeşitliliğin düştüğünü kaydetti.
"Az da olsa tezgahlar boş kalmıyor"
Balık miktarındaki düşüşe rağmen vatandaşın balığa olan ilgisinin sürdüğünü ifade eden Beybeyoğlu, "Hamsi kesti, artık çok az geliyor. Şu an tezgahları yine de balıksız bırakmıyoruz. Az da olsa hamsi ve istavriti getirip vatandaşa sunuyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken hamsi, istavrit ve yer yer mezgit ile hizmet vermeye devam edeceğiz ancak çeşit olsa da bolluk beklenmiyor" dedi.
Zonguldaklı vatandaşlar ise fiyatlara rağmen taze balığa ilgi göstermeye devam ederken, esnaf balık arzının Ramazan ayında da sınırlı miktarda süreceğini öngörüyor.
Dünya
Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü