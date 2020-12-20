Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bol hamsiyle dönen balıkçılar, hamsinin kilogramını 8 liradan satmaya başladı.
Hamsi bereketi, balıkçının yüzünü güldürdü
Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada ilçesine dönen balıkçılar, hamsiyi kilogramına 8 liradan satmaya başladı.
Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi. Balıkçıların çalışmaları verimli oldu.
Balıkçı teknelerinde çok çalışan mürettebat, balık kasalarını limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.
Balıkçılardan Mehmet Özaydın denizde bol miktarda hamsi olduğunu söyleyerek, yaklaşık 1000 kasa ile limana geri döndü.
Hamsinin bolluğunun balıkçıyı güldürdüğünü ifade eden Özaydın, İğneada'da iki gündür balık avladıklarını söyledi.
Balıkçılardan Mehmet Ali Alakuş, bu yıl hamsinin bol olduğunu belirtti.
Çok iyi bir av sezonu geçirdiklerini söyleyen Alakuş, "Bolluk güzel. Hamsi bu yıl iyi para kazandırıyor. Umarım biraz daha devam eder. Palamuttan beklediğini bulamayan balıkçı hamsiyle yüzümüz gülüyor. Bugün 600 kasa ile limana döndük. Sabah 1500 kasa yakaladık. Yakında tekrar yelken açacağız. "Dedi.
Karakuş, kilosu 8 liraya hamsi sattıklarını kaydetti.