Hamsi avı yasağı ne zaman bitecek?

Avlanan hamsilerin 9 cm boyutuna erişmediğinden dolayı başlatılan hamsi avı yasağı daha önce de uzatılmıştı. Tekrardan bakanlık tarafından uzatılma kararı alındı.

8 Ocak tarihinden bu yana devam İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasağının 7 Şubat’a kadar devam edeceğini söyleyen bakanlığın, konuya dair yapılan açıklamada şu sözleri kaydedildi:

"Dünya piyasasında, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin mali bir destekleme paketi var. Bu destekleme paketinin içeriğini daha bilmiyoruz, çok geniş kapsamlı olursa bu altının fiyatının yükselmesine neden olacak. Bunun yanında tekrar geçen seneki gibi Çin- Amerika ticaret savaşları olabilir. Merkez Bankaları faizleri yükseltmeyip eksilere doğru çekerlerse insanlar yatırım aracı olarak altına yönelebilirler. Bu da altının yükselmesinin etkenlerinden olur"