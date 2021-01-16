Hamsi av yasağı uzatılır mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 8 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında hamsi av yasağı getirmişti. Ancak balıkların boyunca büyüme olmayınca süreç uzatıldı. Peki, hamsi yasağı ne zaman bitecek?

Hamsi av yasağı bitti mi? İstanbul’da hamsi yasağı var mı?

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek.

Yapılan açıklamada gerekli görülmesi halinde yasağın 10 gün daha uzatılabileceği belirtildi.