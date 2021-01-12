Hamleler peş peşe geldi! Türkiye'den bir WhatsApp adımı daha
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı.
WhatsApp‘ın yeni gizlilik politikası gündemden düşmüyor. Hatırlarsınız kısa süğre önce Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatarak, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurmuştu.
KVKK da soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.