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Teknoloji Hamleler peş peşe geldi! Türkiye'den bir WhatsApp adımı daha
Teknoloji

Hamleler peş peşe geldi! Türkiye'den bir WhatsApp adımı daha

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 12:26:00 - 2021-01-12 12:27:38
Hamleler peş peşe geldi! Türkiye'den bir WhatsApp adımı daha

WhatsApp‘ın yeni gizlilik politikası gündemden düşmüyor. Hatırlarsınız kısa süğre önce Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatarak, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurmuştu.

KVKK da soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

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