Hamle'de 'Dijital Dönüşüm' çağrısı

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Dijitalleşmenin işletmeler için rekabet geliştirici potansiyeli dikkate alınarak yeni bir adım atıldı. Bu potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir kaldıraç etkisi göstermesi amacıyla, dijital dönüşüme katkıda bulunabilecek yazılım ve donanım altyapılarını üretmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruya açılan "Dijital Dönüşüm" çağrısıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde yer alan 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlara destek sağlanacak.



Bu kapsamda, ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikroelektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler, diğer elektronik ve yazılım teknolojileri altında gruplandırılan birçok alanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilecek. Ayrıca yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, görüntü işleme, nesnelerin interneti, siber güvenlik, dijital ikiz ve blokzincir gibi yenilikçi teknoloji alanlarındaki projeler de çağrı kapsamında desteklenebilecek.

Proje tutarı en az 10 milyon lira olacak

"Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvurusu yapılacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 milyon lira olarak uygulanacak. Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, www.hamle.gov.tr adresi üzerinden 3 Kasım'a kadar proje başvurularını gerçekleştirebilecek.