0553 313 94 23

Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi

- TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Altıntop:"(Galatasaray'ın rakipleri) Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimizden daha iyi sonuçlar alırız"- "(Radamel Falcao transferi) Her zaman söylüyoruz, çok iyi bir kaleci ve forvet ile çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Falcao'nun kalitesi tecrübesi ve oynadığı takımları da göz önüne alırsak büyük bir artı olur tabii ki"

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:59
Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi


MONAKO (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Galatasaraylı eski futbolcu Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde sarı-kırmızılı ekibin yer aldığı A Grubu'na ilişkin, "Zor bir grup ama her grup zor." dedi.

Galatasaray'ın Monako'da düzenlenen kura çekiminde A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini değerlendiren Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup olmadığının altını çizdi.

Galatasaray'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi temennisinde bulanan Altıntop, eski takımınının grupta istediği başarıya ulaşabileceğini dile getirdi.

Altıntop, eski takımının zor bir gruba düştüğü yorumlarına ilişkin ise "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimiziden daha iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu.

PSG ve Real Madrid'in grupta favori görünmesine rağmen yapılacak 6 maç olduğuna ve her türlü sonucun alınabileceğine işaret eden Altıntop, "Geçen sezon Galatasaray ilk iki için favoriydi. Zar zor üçüncü oldu. O yüzden de bence bu tartışmalara hiç girmeyelim. Maçları oynayalım, keyfini çıkaralım." değerlendirmesinde bulundu.


- Falcao transferi


Hamit Altıntop, Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru üzerine ise "Her zaman söylüyoruz, çok iyi bir kaleci ve forvet ile çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Falcao'nun kalitesi tecrübesi ve oynadığı takımları da göz önüne alırsak büyük bir artı olur tabii ki." ifadelerini kullandı.

UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi de seçilen Hamit Altıntop, İstanbul'un reklama ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Şöyle bir gerçek var. İstanbul'u kelimelerle ifade edemezsiniz. İstanbul'u görmeniz lazım, İstanbul'u yaşamanız lazım." dedi.

Final müsabakasının bir kez daha İstanbul'a verilmesinden dolayı UEFA'ya teşekkür eden Altıntop, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:59
  1. Galatasaray
  2. Hamit Altıntop
  3. UEFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    1. ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    2. Bakan Albayrak'tan Türk lirası..
    3. Maden ocağında göçük: 1 ölü!
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a..
    5. Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi..
    6. Filipinler Devlet Başkanı Duterte..
    7. 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle..
    8. Quaresma'dan transfer yorumu
    9. Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik..
    10. Quaresma: "Şimdi insanların benden..
    11. ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım
    12. Inter, Sanchez'i kiraladı
    13. Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi
    14. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
    15. Derede bir erkek cesedi daha bulundu
    16. Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan..
    17. Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda..
    18. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    19. Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
    20. Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1..
    21. Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü..
    22. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    23. Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    25. Voleybolda milli maçın ardından
    26. İşten çıkartılan İBB çalışanlarının..
    27. Quaresma, Kasımpaşa'da ilk..
    28. Akit sordu, vatandaş cevapladı:..
    29. Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi..
    30. "Real Madrid ile yarım kalmış bir..
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı