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Hamileyken çikolata yemek bebeğin gelişimini olumlu etkiliyor

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, ""Son yıllarda yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketen hamile kadınlarda bebeğin gelişimi daha iyi olduğu yönünde sonuçlar elde edildi." dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 23:26
Hamileyken çikolata yemek bebeğin gelişimini olumlu etkiliyor

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınların haftada 3-4 kez bitter çikolata tüketmesinin bebeğin gelişimine pozitif etki edeceğini ifade etti.

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketen hamile kadınlarda bebeğin gelişimi daha iyi olduğu yönünde sonuçlar elde edildi. Bitter çikolatanın içinde bulunan teobromin maddesi, özellikle damarları gevşetiyor, insanları rahatlatıyor, damar sertliğini önleyerek hamilelik esnasında gebelik tansiyonu dediğimiz durumdan da koruyor. Bununla ilgili Yale Üniversitesi'nde 2 bin 290 hasta üzerinde yapılan çalışmada bitter çikolatanın içerisindeki teobromin maddesi sayesinde gebelik zehirleme riskinin daha az olduğu ve bebeğin gelişiminin daha iyi olduğu yönünde veriler elde edilmiştir."

Bitter çikolatanın tetiklediği endorfin ve serotonin hormonlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, “Bunlar mutluluk hormonudur ve insanların duygu durumunu pozitif yönde etkilerler. Bununla ilgili Helsinki Üniversitesi’nde yapılan çalışmada bitter çikolatanın içerdiği endorfin ve serotonin sayesinde bebeğin gelişimi de olumlu yönde etkilenmiş oluyor.”

 

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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