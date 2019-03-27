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Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11 besin

Hamilelik sürecinde anne adayının beslenmesi doğrudan bebeğini ilgilendirdiği için bazı yiyecek ve içeceklerden mümkün mertebe uzak durulması gerekiyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:58
Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11 besin

Bir kadının hayatı boyunca yaşayacağı en özel dönemdir hamilelik süreci. Dünyaya yeni bir can getirmenin telaşına yaşadığı fiziksel değişiklikler de eklenince bir kadının hayatı tamamen değişir. Aslına bakarsanız bir kadın bebeğini öğrendiği ilk anda ‘anne’ olur. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyim. Annelik eşittir kaygılar yumağı... “Aman üşüdü mü, karnı aç mı, ateşlendi mi?” kaygılarının ilk kıvılcımları hamilelik sürecinde başlar. Bebeğiniz dünyaya gelmeden önce dualar eder, onu sağlıklı olarak kucağınıza almanın hayalini kurarsınız. Tabi, hormonların etkisiyle de ‘annelik kaygıları’ kendini göstermeye başlar. Anne adaylarının en büyük sorularından biri de hamilelik sürecinde neleri yiyip neleri yememeleri gerektiği yönünde oluyor. Ama önce anne sigara alışkanlığı var ise bunu vakit kaybetmeden bırakmalı ardından da bebeği için yediğine içtiğine dikkat etmeli.

 

İşte, hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmemesi gerekenler;

 

1.Pastörize edilmemiş süt ve peynir

Çiğ süt ve çiğ sütten yapılan peynir enfeksiyon riskine karşı tüketilmemeli. 

2. İşlem görmüş etler

Anne adayının sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş etlerden uzak durması gerekiyor. İşlem görmüş etler enfeksiyon ve parazit ihtimaline karşı uzmanlarca önerilmiyor.

3.Asitli içecekler

Asitli içecekler herkes için son derece zararlı. Mideye ciddi zararlar veren asitli içecekler anne adaylarının da tercihi olmamalı. Her şeyin doğalı güzeldir. Evde şekersiz meyve kompostoları yaparak bu arzunuzu frenleyebilirsiniz. Elbette aşırıya kaçmamak koşuluyla.

4.Doktorunuzun onaylamadığı bitki çayları

Doktorlar, hamilelik sürecinde özellikle yeşil çay ve adaçayının tüketilmesini önermiyor. Siz, siz olun doktorunuza danışmadan herhangi bir bitki çayını tüketmeyin. Unutmayın, bebeğinizin sağlığı için siyah çay tüketimi konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor.

5. Çiğ ya da az pişmiş yumurta

Süt, işlenmiş et gibi çiğ yumurta da enfeksiyon riski taşıyor.

6. Az pişmiş et

Kırmızı et, beyaz et ve balık tüketimi sırasında yediğiniz yemeğin iyi pişmiş olduğundan emin olmalısınız.

7. Aşırı tuzlu gıdalar

Tuz hamilelik sırasında en çok dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Fazla tuz tüketimi ödemi tetikliyor, bu da anne adayının zor bir süreç geçirmesine sebep oluyor.

8. Kızartmalar

Uzmanlar kızartmaları özellikle hamileler için önermiyor. Ancak patatesi haşlanmış olarak tüketmeniz bebeğiniz içinde son derece faydalı olacaktır.

9. Hazır yemekler

Hamilelik döneminde hazır yemeklerden kaçınılmalı. Bunun sebebi ise ürünlerin içerisindeki katkı maddeleri…

10. Kafein

Uzmanlar anne adaylarının günde bir fincan Türk kahvesi içmesine izin veriyor. Ancak bu önemli süreçte kahve alışkanlığınızı bir kenara bırakmanız bebeğiniz için daha faydalı olacaktır.

11. Cips, paket bisküvi

Doktorlar hamilelerin paketlenmiş her tür gıdadan uzak kalmasını şiddetle tavsiye ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:58
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