Hamilelikte iyot eksikliğine dikkat!

İYOT VÜCUTTA NE İŞE YARAR?

İyot; triiodothyronine ve thyroxine adı verilen tiroit hormonlarının yapısında bulunan, ana madde olduğu için de normal tiroit fonksiyonu için gerekli olan bir maddedir. Tiroit bezi, kandaki iyodu alıp hormonların yapımında kullanılır. Tiroit hormonları; büyüme, gelişme, metabolizma ve üreme fonksiyonları için pek çok fizyolojik olayın düzenlenmesinde aktif rol oynar.

HAMİLELİKTE GEREKLİ Mİ?

Tüm dünyada bu konuyla ilgilenen doktorlar hamile olan ya da hamile kalmayı planlayan kadınların yüksek miktarda iyot içeren maddeler tüketmelerini önerir. Bu şekilde önlenebilir zeka geriliğinin birinci sıradaki nedeni olan konjenital hipotirodizm'in önüne geçilebilir. Hamileliklerinde yeteri kadar iyot alamayan annelerin bebeklerinde düşük IQ düzeyi görülebilir. Bununla birlikte gıdalarla alınan iyot yeterli olduğundan, dışarıdan alınmasına gerek yoktur.

"Hamile olan ya da hamile kalmayı planlayanlara yüksek miktarda iyot içeren maddeler tüketmeleri öneriliyor."

İYOT EKSİKLİĞİ DÜŞÜK SIKLIĞINI ARTTIRIYOR!

Hamilelik ve emzirme dönemi vücudun iyot gereksiniminin arttığı bir dönemdir. Hamilelik döneminde yeterli iyot alınmaması düşük, ölü doğumun görülme sıklığını arttırır. İyot yetmezliğine ilaveten selenyum yetersizliği de bu formun gelişiminde rol oynar. Tiroit hormon üretimini olumsuz etkileyen ve guatrionjen adı verilen maddelerin diyetle fazla alınması da bu toplaya neden olabilir.

FAZLA ALINIRSA...

İyot zehirlenmesi çok nadir görülen bir olaydır ve sadece çok yüksek dozlarda alındığında meydana gelir. Belirtileri; ağız,boğaz ve midede yanma, ateş, bulantı, kusma, ishal, nabızda zayıflama ve komadır.

EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

İyot eksikliği tüm dünyada önlenebilir beyin hasarının en önemli nedeni olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 740 milyon insan iyot eksikliğine bağlı hastalıkların pençesindedir. İyot eksikliği,başta zeka geriliği olmak üzere hipotiroidi, guatr ve gelişme bozukluklarına neden olur. Gelişmekte olan bebekteki iyot eksikliğinin tek nedeni, annedeki iyot yetersizliğidir. Bu durumun en ileri formu konjenital hiptiroidizmdir. Kretenizm adı da verilen bu durum, geri dönüşü olmayan zeka geriliklerine neden olur.

NE KADAR ALINMALI?

Amerika Gıda ve Beslenme Dairesi günlük iyot ihtiyacını, hamilelerde 220 mikrogram, emziren annelerde ise 290 mikrogram olarak önerir. Bu dozlar Uluslararası İyot Eksikliği Kontrol Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in önerileriyle aynıdır.