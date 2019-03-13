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Hamilelikte hangi bitkiler tüketilmemeli?

Gebelikte bazı bitkiler ve bitki çayları düşük, kanama ve erken doğum riskleri nedeniyle uzmanlar tarafından önerilmiyor. Peki hamilelikte hangi bitkilerin kullanılması sakıncalıdır? Hamileyken hangi bitkiler tüketilmemeli?

13 Mart 2019 Çarşamba 22:26
Hamilelikte hangi bitkiler tüketilmemeli?

Gebelikte bazı bitkiler ve bitki çayları düşük, kanama ve erken doğum riskleri nedeniyle uzmanlar tarafından önerilmiyor. Peki hamilelikte hangi bitkilerin kullanılması sakıncalıdır? Hamileyken hangi bitkiler tüketilmemeli?

Bitkiler bizim için alternatif sağlık çözümleri olabilir. Tıbbi yöntemlerin yanında sağlığımıza faydalarıyla da bilinirler ve genelde tedavi sürecini hızlandırırlar. Tabii bu bitkilerin doktora danışarak kullanılması önemlidir. Fakat hamilelik döneminde hassas olan bünye, birçok bitkiyi kabul etmez ve bitkilerin yararlarının aksine zararlı etkilerine maruz kalabilir. Özellikle hamilelikte kullanılan bitkiler, bilinçsiz ve yoğun tüketildiği takdirde hem anneye hem de bebeğe ciddi zararlar verebilir. Hamilelikte kullanılmaması gereken bitkileri sıralayalım.

Rahim uyarıcı ve kanamayı artıran bu bitkilere dikkat

Bazı bitkiler, düz kasların kasılmasına sebep olur. Hamilelik döneminde kanama durumunu ve rahim kasılmalarını fazlalaştıran nedenler olarak görülen bu bitkilerin çayları da uzmanlar tarafından önerilmez. Çünkü düz kasların uyarılması, düşüğe ya da erken doğuma neden olabilecek ortamlar oluşturabilir. Bu nedenle aşağıdaki bitkilerden mümkün olduğunca uzak durulması gerekir:

Adaçayı
Akdiken
Sinameki
Meyan kökü
Ökse otu
Rezene
Aloe vera
Ahududu çayı
Fesleğen
Keten tohumu
Lavanta
Maydanoz otu ve kökü

Alkolid içerikli bitkiler

Bazı bitkiler damağa acı bir tat veren alkolid’leri yoğun bir biçimde içerir. Bu esansiyel bitkiler, anne rahmindeki ceninin fonksiyonlarını etkileyebilir.

Adaçayı
Biberiye
Mazı
Kekik
Rezene

Emenagog bitkiler

Emenagog etkili bitkiler, direkt olarak kasılmaya sebep olmasa da adet görmeye teşvik eder. Bu sebeple bu bitkilerin aşırı doz kullanımı hamilelik süreci için sakıncalıdır.

Cezayir menekşesi
Mazı
Meyankökü
Pelin otu
Ravent
Yarpuz

*Bu bitkileri kullandıysanız/kullanmayı düşündüyseniz lütfen öncesinde doktorunuza danışınız.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:26
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