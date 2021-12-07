Hamilelikte diyet listesi
Hamilelik dönemi anne ve bebek sağlığı için çok önem verilen bir dönemdir.
Gebelik dönemi; bebek ve annenin sağlığı açısından çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde; hem anne adayının hem de bebeğin gelişimi adına doğru beslenmek çok önemlidir. Gebelik dönemindeki diyet listesinde olması gereken tüm besinler;
- Süt ve ürünleri her gün tüketilmelidir.
- Et grubunda her gün 4-6 porsiyon tüketilmelidir.
- Haşlama yumurta tüketilmelidir.
- Sebze ve meyve 5-6 porsiyon tüketilmelidir.
- Her gün 2 adet ceviz, 10 adet fındık veya badem tüketilmelidir.
- Baklagiller haftada 1-2 kez tüketilmelidir.
- Tahıl grubu ekmek, bulgur ,makarna günlük 6-8 porsiyon olarak tüketilmelidir.
Hamilelik beslenme listesi
Aşağıdaki 1 haftalık hamile diyeti listesi örneğini bulabilirsiniz. Porsiyon ölçüleri kişilerin değerlerine göre farklılık gösterebilir. Diyetisyeninize danışmadan uygulamayınız.
Uyanınca:
- 1 bardak su
Kahvaltı:
- 1 adet haşlanmış yumurta veya Omlet
- 2 dilim beyaz peynir az yağlı
- Mevsiminde 2 tam ceviz veya az tuzlu 6 adet zeytin
- 2-3 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği
Kuşluk:
- 1 porsiyon meyve + 1 bardak ayran + 6 adet çiğ fındık
Öğlen:
- (4-6 köfte kadar et ) 120-180 gr ızgara veya fırında pişmiş tavuk eti/ köfte veya balık(kızartılmamış)
Bol yeşillikli salata
- 1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık
- 2 dilim çavdar ekmeği veya 1 kase çorba veya 4-5 kaşık bulgur pilavı
İkindi:
- 1 dilim az yağlı az tuzlu beyaz peynir
- 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- 1 porsiyon meyve
Akşam:
- 1 kase çorba veya 2 dilim tam buğday ekmeği veya 4-5 kaşık tam buğdaylı makarna
- 1 porsiyon sebze yemeği veya bakliyat yemeği
- 1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık
- Bol yeşillikli salata
Gece:
- 1 porsiyon meyve + 6 adet fındık + 1 bardak süt veya 1 kase yoğurt
- 2 adet ceviz içi