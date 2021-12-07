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Kadın - Aile Hamilelikte diyet listesi
Kadın - Aile

Hamilelikte diyet listesi

Hamilelik dönemi anne ve bebek sağlığı için çok önem verilen bir dönemdir.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:30:00 - 2021-12-07 13:15:47
Hamilelikte diyet listesi

Gebelik dönemi; bebek ve annenin sağlığı açısından çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde; hem anne adayının hem de bebeğin gelişimi adına doğru beslenmek çok önemlidir. Gebelik dönemindeki diyet listesinde olması gereken tüm besinler;

  • Süt ve ürünleri her gün tüketilmelidir. 
  • Et grubunda her gün 4-6 porsiyon tüketilmelidir.
  • Haşlama yumurta tüketilmelidir. 
  • Sebze ve meyve 5-6 porsiyon tüketilmelidir.
  • Her gün 2 adet ceviz, 10 adet fındık veya badem tüketilmelidir.
  • Baklagiller haftada 1-2 kez tüketilmelidir.
  • Tahıl grubu ekmek, bulgur ,makarna günlük 6-8 porsiyon olarak tüketilmelidir.

Hamilelik beslenme listesi  

Aşağıdaki 1 haftalık hamile diyeti listesi örneğini bulabilirsiniz. Porsiyon ölçüleri kişilerin değerlerine göre farklılık gösterebilir. Diyetisyeninize danışmadan uygulamayınız.

Uyanınca:      

  • 1 bardak su

Kahvaltı:        

  • 1 adet haşlanmış yumurta veya Omlet
  • 2 dilim beyaz peynir az yağlı
  • Mevsiminde 2 tam ceviz veya az tuzlu 6 adet zeytin
  • 2-3 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği

Kuşluk:  

  • 1 porsiyon meyve + 1 bardak ayran + 6 adet çiğ fındık

Öğlen: 

  • (4-6 köfte kadar et ) 120-180 gr ızgara veya fırında pişmiş tavuk eti/ köfte veya balık(kızartılmamış)

Bol yeşillikli salata

  • 1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık
  • 2 dilim çavdar ekmeği veya 1 kase çorba veya 4-5 kaşık bulgur pilavı

İkindi: 

  • 1 dilim az yağlı az tuzlu beyaz peynir
  • 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
  • 1 porsiyon meyve

Akşam:

  • 1 kase çorba veya 2 dilim tam buğday ekmeği veya 4-5 kaşık tam buğdaylı makarna
  • 1 porsiyon sebze yemeği veya bakliyat yemeği
  • 1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık
  • Bol yeşillikli salata

Gece: 

  • 1 porsiyon meyve + 6 adet fındık + 1 bardak süt veya 1 kase yoğurt
  • 2 adet ceviz içi

 

 

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