Hamilelikte diyet listesi

Gebelik dönemi; bebek ve annenin sağlığı açısından çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde; hem anne adayının hem de bebeğin gelişimi adına doğru beslenmek çok önemlidir. Gebelik dönemindeki diyet listesinde olması gereken tüm besinler;

Süt ve ürünleri her gün tüketilmelidir.

Et grubunda her gün 4-6 porsiyon tüketilmelidir.

Haşlama yumurta tüketilmelidir.

Sebze ve meyve 5-6 porsiyon tüketilmelidir.

Her gün 2 adet ceviz, 10 adet fındık veya badem tüketilmelidir.

Baklagiller haftada 1-2 kez tüketilmelidir.

Tahıl grubu ekmek, bulgur ,makarna günlük 6-8 porsiyon olarak tüketilmelidir.

Hamilelik beslenme listesi

Aşağıdaki 1 haftalık hamile diyeti listesi örneğini bulabilirsiniz. Porsiyon ölçüleri kişilerin değerlerine göre farklılık gösterebilir. Diyetisyeninize danışmadan uygulamayınız.

Uyanınca:

1 bardak su

Kahvaltı:

1 adet haşlanmış yumurta veya Omlet

2 dilim beyaz peynir az yağlı

Mevsiminde 2 tam ceviz veya az tuzlu 6 adet zeytin

2-3 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği

Kuşluk:

1 porsiyon meyve + 1 bardak ayran + 6 adet çiğ fındık

Öğlen:

(4-6 köfte kadar et ) 120-180 gr ızgara veya fırında pişmiş tavuk eti/ köfte veya balık(kızartılmamış)

Bol yeşillikli salata

1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık

2 dilim çavdar ekmeği veya 1 kase çorba veya 4-5 kaşık bulgur pilavı

İkindi:

1 dilim az yağlı az tuzlu beyaz peynir

1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

1 porsiyon meyve

Akşam:

1 kase çorba veya 2 dilim tam buğday ekmeği veya 4-5 kaşık tam buğdaylı makarna

1 porsiyon sebze yemeği veya bakliyat yemeği

1 kase yoğurt veya 2 bardak ayran veya 1 kase cacık

Bol yeşillikli salata

Gece: