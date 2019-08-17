Hamilelikte çekirdek yemek zararlı mıdır?

Gebelik boyunca anne adayının yediği, içtiği her şey bebeği doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle uzmanlar, anne adaylarının; paket ürünlerden, gazlı içeceklerden, işlenmiş etlerden, pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve bitki çaylarından uzak durmasını önerir. Bu durum ise kadınların zihninde 'Neyi yemeli, neyi yememeliyim?" sorusunun yankılanmasına sebep olur. Peki, gebelik döneminde anne adayı çekirdek tüketebilir mi?

Ölçülü olmak önemli

Yıllar yılı çekirdeğin pek faydalı olmadığı hatta obeziteye sebep olduğu konuşulup durdu. Yapılan bilimsel çalışmalar ise hem ay çekirdeğinin hem de kabak çekirdeğinin sanılanın aksine sağlık için son derece faydalı olduğunu ortaya koydu. Elbette, ölçülü olmak koşuluyla. Folik asit ve magnezyum açısından zengin olan çekirdekler gebeler için harika bir kaynak oluşturuyor. Bebeğin gelişimi ve anne adayının aşırı kilo almaması için günde bir avuç çekirdek yeterli olacaktır.

Avuç avuç değil

Halk arasında 'İki kişisin iki kişilik beslen' düşüncesi hakimdir. Ancak gebeler normal beslenme programlarına ek olarak günde 300 kalori fazla almalılardır. Bu da faydalı olduğu için her şeyi avuç avuç, tabak tabak yememek gerektiğini kanıtlıyor.

Kalori deposu

Kabak çekirdeğinin 100 gramı 446 kalori, ay çekirdeğinin 100 gramı ise 584 kaloridir. Magnezyum ve folis asit yönünden besleyici bir atıştırmalık tüketeyim derken ölçüyü kaçırırsanız, bedeninize fazladan birkaç kilo daha eklenebilir.

Kabızlık düşmanı

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği ayrıca lif yönünden zengindir. Gebelerin şikayetçi olduğu kabızlık sorunundan da ölçülü çekirdek tüketerek kurtulmak mümkün. Ayrıca çekirdek içerdiği E vitamini sayesinde de hamileler için kıymetlidir.

Aman dikkat!

Çekirdek faydalı diye ölçüyü kaçırmamak çok önemli dedik. Ayrıca tüketeceğiniz çekirdeklerin tuzlu olmamasına özen gösterin. Aşırı tuz tüketimi hem anne adayını hem de fetüsü olumsuz etkiler.