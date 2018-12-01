Hamilelikte çarpıntı kansızlığın habercisi.. Hamilelik döneminde, oluşan yeni şartlara uyum sağlamaya çalışan vücutta bazı değişiklikler meydana geliyor. Bu değişikliklerin başında kalp ve damar sistemindeki değişiklikler yer almakta.. Anne karnındaki bebeğin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak için annenin kan miktarı artar. Daha fazla kanı pompalamak zorunda kalan kalbin işi de fazlalaşır. Bu durum sonucunda kalp atım sayısında yüzde 20 oranında artış olur. Kalbin atım sayısındaki artış anne tarafından çarpıntı olarak hissedilebilir. Bu durumda çarpıntı, anne kalbinin gebelik sürecine uyumunu gösteren normal bir bulgudur. Dolayısıyla her çarpıntı ve özellikle gebeliğin son aylarında ortaya çıkabilen hafif nefes darlığı her zaman kalp hastalığına bağlanmamalıdır. Ayrıca özellikle gebeliğin ilk altı ayında görülen hafif tansiyon düşüklüğü normal bir durumdur. Ancak, bu kalp çarpıntıları bazı durumlarda bazı sağlık sorunlarının habercisi de olabilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir.

Hamilelik durumu bazen gizli haldeki kalp hastalığını açığa çıkarabiliyor. Anne adaylarının yüzde 20’sinde bu duruma rastlanmakta..

Bazı etkenler de hamilelik döneminde görülen kalp çarpıntılarını artırabiliyor. Mesela anne adayının kendini fazla yorması, stres, aşırı çay veya kahve tüketmesi kısa süreli çarpıntılara sebep olabilir. Bu durum, adeta göğüs kafesinde bir kuş kanat çırpıyormuş gibi hissedilir.

Böylesi çarpıntılar esnasında gebenin istirahat etmesi, yüzünü soğuk su ile yıkaması, göz kürelerine el ile hafif basınç uygulaması sıkıntıyı sonlandırabilir. Ancak çarpıntı sık tekrar ediyor ise bir kalp uzmanına başvurması gerekli..



Hamilelik dönemindeki çarpıntı bazen kansızlığın habercisi de olabilir.

Gebelerde kan miktarı arttığından kanın yapımı için gerekli olan demir ihtiyacı da artar. Bu ihtiyaç karşılanamazsa kansızlık oluşur. Onun için hamilelik döneminde normal olarak kabul edilen kalp çarpıntılarının fazla olması, annedeki kansızlık sorununun göstergesi de olabilir.

Bu durumda anne adayı yorgunluk, güçsüzlük, baş dönmesi ve sürekli uyumaktan şikayet eder. Rengi soluk görünür. Kansızlık teşhisi tam kan sayımı ile konur. Tedavisinde demir içeren ilaçlar verilir. Ayrıca ilave olarak demir içeriği yüksek olan sakatat, kuru üzüm, kuru baklagiller ve pekmez gibi besinler tavsiye ediliyor..

Fazla kilo almayın sigara asla içmeyin

Hamilelikte yeterli beslenemeyen anne adaylarının bebeklerinin düşük doğum ağırlıklı olma riskinin daha fazla olduğu araştırmalar ile gösterilmiştir.

Bu risk kötü alışkanlıklarla da ilgilidir. Mesela hamilelik döneminde sigara içmek gebeliğin sonucunu çok kötü etkileyecektir.

Ayrıca fazla kilo almak da iyi değildir.

Gebeliğin ilk üç ayında, 1.3 kg. ila 3.6 kg. ve bundan 1 hafta sonra da 400-450 gr. alınması en doğrusudur.