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Hamilelikte burun şişer mi?

Hamilelik sırasında annenin bedeninde birtakım değişiklikler meydana gelir. Bunlardan biri de burunda yaşanan farklılıktır. Gebelerin burunları özellikle doğuma yaklaştıkça daha da büyür. Peki, ama neden?

23 Temmuz 2019 Salı 14:04
Hamilelikte burun şişer mi?

Annelik zorlu bir yolculuktur. Bir kadının anne olacağını öğrendiği andan itibaren yaşamı değişir. Öncelikli değişim fiziksel olarak başlar. Bu değişimin sebebi hormonlardır. Gebelik sürecinde yaşanan psikolojik ve fiziksel değişimler doğumdan itibaren kaybolur. Hamilelikte kilo almak, aşermek ya da regl görmemek ne kadar normal ise bu süreçte koku hassasiyetinin artması ve burunun şişmesi de son derece normaldir. Hamilelerin büyük kısmı burunlarındaki büyümeyi yani şişmeyi son aylara yaklaştıkça daha fazla hisseder. Peki, ama neden burun büyür?

Gebelik sırasında burun neden büyür?

Öncelikle belirtelim, hamilelikte burunda yaşanan değişiklikler anne adayını korkutmasın, bu doğal bir süreçtir. Gebelik başlar başlamaz kadınlar kokulara karşı daha çok hassaslaşır. Bunun bir sonucu olarak da zaman içinde burunlarda önemli değişimler yaşanır. Bu duruma elbette hormonlar sebep oluyor. Kılcal damarlara daha çok kan gidiyor ve annenin burnu şişiyor. Bunun sebebi ise gebelik boyunca kokular konusunda daha hassas olsun ve bebeğini olumsuzluklardan korusun diye. Bu durum bile insan vücudunun en ince ayrıntısına kadar düşünülüp yaratıldığını gözler önüne seriyor.

Burun eski haline döner mi?

Anne adayının hamilelik boyunca yaşadığı değişimler doğumdan sonra normale döner. Burun şişliği de sorunu kadınların neredeyse hepsinde düzelir. Ancak çok az insanın burunu eski haline dönmez. Normal koşullarda burnun 40 gün içinde eski görünümüne kavuşması beklenir.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:04
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