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Hamilelikte burun kanamaları zararlı mı?

Hamilelikte burun kanamaları zararlı mıdır? Hamileyken burun kanamasını engellemek için neler yapılabilir?

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:10
Hamilelikte burun kanamaları zararlı mı?

Hamilelik döneminde, kan hacmi ve basıncının artması veya burun içerisinde ödem oluşması gibi nedenlerden dolayı, burunda kanama meydana gelebilir. Bazı anne adaylarında hamilelik süresince, birkaç kez görülür bazılarında ise sık sık tekrarlayabilir.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASININ SEBEPLERİ

Hamilelik sürecinde bebeğin anne rahminde büyümeye başlamasıyla beraber, annenin vücudundaki kan basıncı da artar. Artan kan basıncı, özellikle ince ve yüzeysel kan damarları bu ani kan basıncı artışından olumsuz etkilenerek burun kanamaları, varis gibi sorunlara yol açabilir. Bu basınçtan doayı burnun iç yüzeyinde bulunan ince damarlar da yırtılıp kanayabilir. Özellikle yine hamileliğe bağlı olarak burun mukozasının kuru kalması, şiddetli bir şekilde sümkürmek ve ağzı burnu tutup kendini sıkarak hapşırmak, hamilelikte görülen burun kanamalarını tetikler.

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI ZARARLI MIDIR?

Hamilelikte görülen burun kanamalarının anneye veya bebeğe zararı olmasa da doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

HAMİLEYKEN BURUN KANAMASI DURUMUNDA NELER YAPMAK GEREKİR?

Oturarak veya ayakta durarak başınızı hafifçe öne eğip burun kökünüze doğru bastırarak 10 dakika bekleyin. Eğer uzunca bir süre kanamanız durmuyorsa doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

HAMİLEYKEN BURUN KANAMASINI ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

- Burnunuzu temizlerken çok şiddetli bir şekilde burnunuzdan nefes vermemelisiniz.

- Ağzınızı ve burnunuzu kapatarak hapşırmamalısınız. Hapşıracağınız zaman ellerinizle siper yaparak genzinizi serbest bırakmayı denemelisiniz.

-Kış aylarında ısıtıcıların üzerine bir kap su koyarak ya da buhar makinesi kullanarak ortamdaki nemi arttırabilirsiniz.

 -Damarların yapısını güçlendirmek için C vitamini takviyesi alabilirsiniz.

-Burnunuzu ve genzinizi nemli tutmak için doğal deniz suyu spreylerinden kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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