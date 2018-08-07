Hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer?

Bel ağrısı fazla kilolardan oldukça etkilenir, bu nedenle hamile kalmadan önce kilo vermeye çalışın. Kuvvetli karın ve sırt kaslarına sahip olmak bel ağrılarınızı azaltacaktır. Bunu da sporla sağlayabilirsiniz.

Hamilelik döneminde D vitamini alımı oldukça önemlidir. Bel ağrılarını azaltmak için yeterli D Vitamini alımını sağlamaya çalışın. Örneğin gün ışığıdan faydalanmak için güneşli günlerde yürüyüşler yapın.

Hamileliğinizi fazla kilo almadan tamamlamaya çalışın. Bunun faydasını fazlasıyla görürsünüz. Ne kadar kilo o kadar fazla bel ağrısı riski demektir.

Aynı pozisyonda oturmak bel ağrılarını arttırır. Bunu ortadan kaldırmak için otururken oturma pozisyonunu sık sık değiştirin.

Belinizi ve kalçanızı yoracak hareketlerl yapmaktan kaçının. Kesinlikle ağır şeyler kaldırmayın.

Sandalyede oturmamaya özen gösterin. Eğer sandalyede oturmanız gerekiyorsa mutlaka yaslanmak için yastık kullanın.

Egzersiz her derde devadır, bunu bilerek bel ağrılarınıza iyi gelecek hareketleri doktorunuzdan öğrenerek günlük olarak uygulamaya çalışın.

Kılık kıyafetinize dikkat edip kendinizce küçük önlemler alarak bel ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Örneğin hamilelik boyunca fazla yüksek topuklu ayakkabılar giymekten uzak durun.

Yüksek topuklu ayakkabılar belinize baskı yaparak ağrılar oluşmasına zemin hazırlar. Çok yüksek topuk gibi çok düz taban da tavsiye edilmemektedir. 2 cm’lik topuk bu süreçte idealdir.

Yatak konusunda da seçici olmaya çalışın. İlk yattığınızda size pamuk gibi gelen yumuşak yataklar gece boyu içinde kaldığınızda bel ağrılarınızın oluşmasına neden olur. Bu nedenle fazla yumuşak yatakta uzun süre uyumayın. Özellikle gece uykusunda yatak konusunda seçici olmalısınız.

Bel bölgenize ağrı şiddetlendiği dönemlerde fazla sıcak olmayan ılık havlular koyabilirsiniz. Bu sayede beliniz gevşeyecektir. Ancak bunu çok sık yaparsanız beliniz bu uygulamaya alışır. Buna izin vermeyin.

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