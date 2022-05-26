Hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler nelerdir? Hamilelikte domates yenir mi?

Anne karnında bebeklerin gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle anne adayının sağlıklı beslenmesi gerekir. Sağlıklı beslenme annenin fazla kilo almamasını sağlarken aynı zamanda alınan kiloların bebeğe fayda sağlamasına yardımcı olur. İşte, hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler...

HAMİLELİKTE BEBEĞE KİLO ALDIRAN YİYECEKLER

Süt ürünleri

Siz ve bebeğiniz güçlü kemikler ve dişler için kalsiyuma ihtiyacınız vardır. Kalsiyum ayrıca dolaşım, kas ve sinir sistemlerinin sağlıklı çalışmasını destekler.

Somon balığı

D vitamini, bebeğinizin kemiklerini ve dişlerini oluşturmaya yardımcı olmak için kalsiyum ile birlikte çalışır. Somon gibi yağlı balıklar harika bir D vitamini kaynağıdır. Somon balığı ayrıca sizin fazla kilo almanıza en gel olabileceği gibi bebeğinizin kilo alımını da destekler.

Yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve yumurtalar harika protein kaynaklarıdır. Diğer seçenekler arasında fasulye ve bezelye, fındık, tohum ve soya ürünleri bulunur. Meyve suyu

Bitki kaynaklarından ve takviyelerden demirin emilimini artırmak için, bunları portakal suyu, domates suyu veya çilek gibi C vitamini yüksek bir yiyecek veya içecekle eşleştirin. Portakal suyuyla birlikte demir takviyesi alıyorsanız, kalsiyum takviyeli çeşitlerden kaçının. Kalsiyum hamilelik sırasında gerekli bir besin maddesi olmasına rağmen, demir emilimini azaltabilir.

Muz

Hamilelikte bebeğin kilo almasını sağlayacak başka bir yiyecek de muzdur. Muz, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, vitamin ve mineraller sayesinde anneyi tok tutar ve aynı zamanda bebeği besler.

Avokado

Avokado, zengin bir lif kaynağıdır. Bu sayede avokado bebeğinizin sağlıklı kilo almasına yardımcı olur.

Baklagiller

Mercmek, nohut, kuru fasulye gibi baklagillerde yer alan demir ve folik asit sayesinde hem anne hem de bebek gerekli lif kaynağını sağlar.

Hamilelikte domates yenir mi?

Domatesi gebelikte aşermenin anne ya da bebek hiçbir zararı yoktur. Ayrıca domates içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bebeğin gelişimine olumlu katkıda bulunur. Domates tüketen gebe annelere faydalı olduğu gibi çok fazla tüketimi bebek için sakıncalı mı sorusuna cevap olabilmektedir.

Domatesin sağlığa birçok yararı bulunmakta. Herhangi bir kırmızı sebze veya meyve, onlara parlak kırmızı rengini veren bir madde olan bir miktar likopen içerir. Ancak domatesler, diğer sebzelerden daha fazla likopen içeriyor: Orta boy domates yaklaşık 2-3 gram içerir. Domates suyu ise, çiğ domateslerden önemli ölçüde daha fazla likopen içerir.

DOMATES CİLDİNİZİ KORUR

Yapılan bir çalışmaya göre domates zararlı UV ışınlarına karşı korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda güneş yanığı riskini azaltabilir. Araştırmacılar bunun, likopenin bir bileşeni olan yüksek karotenoid konsantrasyonundan kaynaklandığına inanıyor. Ancak bilim adamları, güneş kremlerini sadece domates tüketerek değiştiremeyeceğimize de dikkat çekti. Bu bilgilere ek olarak bazı kanıtlar domateslerin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

KALBİ KORUR

Likopen, vücudunuzdaki hücreleri oksidasyondan koruyabilen bir antioksidandır. Araştırmalar, likopen tüketen kişilerin kalp hastalığı, diyabet ve felç geçirme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Likopen, kan basıncınızın yanı sıra, kolesterol seviyenizi düşürmede de önemli rol oynayabilir. Sonuç olarak, kalp hastalığı riskinizde azalabilir. Ayrıca domates, kalp sağlığınızı iyileştirebilecek B, E vitaminleri ve flavonoidler gibi diğer vitaminler ve besinler açısından zengin bir kaynaktır.

SAÇIN SAĞLIKLI GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR

Yapılan araştırmalar günde sadece 4-5 domates tüketmenin saçınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabileceğini gösteriyor. Bu çok yönlü sebze, saçınızı güçlü ve parlak hale getirebilecek A vitamini bakımından zengindir. Ne yazık ki, domateslerin incelmiş saçları daha hacimli hale getirecek süper gücü yoktur, ancak mevcut saçınızın durumunu iyileştirir.

GÖRMENİZİ İYİLEŞTİRİR

Domates, likopenin yanı sıra lutein ve beta-karoten gibi gibi gözleriniz için iyi olan birkaç besin maddesi daha içerir. Araştırmalar, bu besinlerin genel görme sağlığınızı desteklerken gözleri katarakt gibi hastalıklardan koruduğunu gösteriyor. Domatesler ayrıca, akıllı telefonlar gibi dijital cihazların yaydığı mavi ışıktan görüşünüzü korumada faydalı olan maddeler; zeaksantin ve lutein içerir. Aynı zamanda göz yorgunluğundan kaynaklanan hafif baş ağrılarını azaltmada önemli rol oynar.