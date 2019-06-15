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Hamilelik lekesi nedir? Bu lekelerden kurtulmak mümkün mü?

Birçok kadının cildinde hamilelik dönemlerinde koyu lekeler meydana gelir. Peki, bu lekeler nedir? Hamilelik lekeleri tehlikeli midir?

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
Hamilelik lekesi nedir? Bu lekelerden kurtulmak mümkün mü?

Hamilelik lekeleri bir diğer ismiyle melazma gebelik sırasında görülen bir durumdur. Kimi kadında bu lekeler yüzde belirirken kiminde boyun, göğüs ve kollarda da ortaya çıkabilir.

Gebelik dönemindeki lekeler neden ortaya çıkar?

Gebelik lekelerinin neden ortaya çıktığıyla ilgili net bir bilimsel sonuç yoktur. Uzmanlar melazmanın genetik, kullanılan ilaçlar, tiroid hastalığı ve güneş ışığına yoğun şekilde maruz kalmayla meydana çıkabildiğini belirtiyor. Bu tip faktörlerin ciltteki pigment üreten hücreleri harekete geçirdiği ifade ediliyor. Gebelik döneminde bu lekelere yol açan en önemli etmenlerden biri ise hormonel değişimler.

Gebelik lekesi nasıl tedavi edilir?

Ne yazık ki gebelik lekelerinden kurtulmak isteyen hanımlar bunun için hamileyken pek bir şey yapamazlar. Çünkü hamilelerin kullandığı her türlü ilaç bebeği doğrudan etkileyecektir. Gebelik lekeleriniz var ise doğumdan sonra bir tedaviye başlayabilirsiniz.

Lekeler kendiliğinden kaybolur mu?

Birçok hamile, doğumdan sonraki ilk üç ay içinde lekelerin kendiliğinden kaybolduğunu belirtiyor. Ancak kaybolmayan lekeler moralinizi bozuyorsa doğum sonrası bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Hamilelik lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?

Yarım demet maydanoz ile bir adet limon suyunu kaynatıp bir tonik hazırlayabilirsiniz. Bu tonikle lekeli bölgeye masaj yapabilirsiniz. Hazırladığınız toniği düzenli olarak kullandığınızda lekeler zamanla solacaktır.

Gebelik lekelerini önlemek mümkün mü?

Bu lekelerin neden meydana geldiği konusunda net bir yanıt olmadığı için uzmanlar, önleyici tedbirler konusunda pek fazla yardımcı olamıyor. Ancak söylenen tek şey güneş ışığına çıkılacaksa anne adayının mutlaka paraben içermeyen güneş kremi kullanması gerektiği…

Sakın üzülmeyin!

Unutmayın, evlatlar en büyük emanetimiz. Bir anne evladını kendi canından çok daha fazla sever. Böylesi bir duygu yaşayabilmek için çatlaklara ve lekelere takılmamak gerekiyor. Anneler bu tip sorunlardan dolayı üzülmemeli; aksine bu lekeleri evladının kendine bıraktığı hatıra olarak yorumlamalı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
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