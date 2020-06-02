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Hamilelik izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç aya çıkarıldı?

Hamilelik izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç aya çıkarıldı? soruları kamuda çalışan hamile vatandaşların merak ettiği sorulardan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuda çalışan hamilelere müjdeyi verdi. İşte Hamilelik izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç aya çıkarıldı? gibi merak edilen soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:22:00 -
Hamilelik izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç aya çıkarıldı?

Hamilelik izni uzatıldı mı? Doğum izni kaç aya çıkarıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu çalışanlarının hamilelik izninin 8 hafta uzatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kamu çalışanları için hamilelik izninin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32’nci hafta yerine hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı” dedi.

 

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