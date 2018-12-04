Hamileliğinizi sevmeniz için nedenleriniz var

HAMİLELİĞİNİZİ SEVMENİZ İÇİN NEDENLER

Ultrasonda onu gördüğün ilk gün ve yaşadığın paha biçilmez heyecanı ömrünün sonuna kadar ona her baktığında hatırlayacaksın.

Toplu taşıma kullanırken, sinema bileti alırken ya da yemek mekanlarında uzun kuyruklarda beklemek ve ayakta kalmak gibi bir sorun yaşamazsın. Çünkü senin için mutlaka oturacak bir yer bulunacaktır. - Kimse senden evi temizlemeni, yemek yapmanı misafir ağırlamanı beklemez.

Yan gelip yatabilirsin

Ağlamak istediğin zaman rahat rahat ağlayıp suçu hormonlarının üstüne atabilirsin.

Uzun süre banyoda kalabilir, istediğin saatte kalkabilir, dilediğin gibi tembellik yapabilirsin. Tabii eğer çalışmıyorsan...

Hayatında belki de ilk defa kilo aldığın için üzülmeyeceksin çünkü kilo almak için çok güzel bir nedenin var artık...

Aile fertleriniden hiç görmediğin kadar ilgi görecek ve şımarıklığın tava yapacak.

Bebek odasını hazırlamak belki de bugüne kadar yaptığınız en heyecanlı iş olacak…

İçinde senden bir parçanın ilk tekmelerini hissettiğinde sevinçten havalara uçacaksın.

Bebek kıyafeti seçmek, odasının rengine karar vermek ve ona en uygun ismi bulmak hayatında vereceğin en önemli kararlar olacak.

Saçların aldığın vitaminler ve yediğiniz besinlerden dolayı saçların hiç olmadığı kadar gür ve parlak olacak.

Aynada gördüğün koca göbeğinin içinde minicik elleri, kulakları, gözleri olan sizden bir parçanın bulunduğu hissini yaşamayı dünyalara değişmeyeceksin.

Çikolata canın çektiğinde vicdan azabı çekmeden rahatlıkla yiyebilirsin çünkü aslında senin değil bebeğin canı çikolata istiyor.