Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır kamuda kademeli mesai uygulanıyordu. Bu süreçte hamileler, kronik hastalıkları olanlar ve 60 yaş üstü idari izinli sayılıyordu. Peki, kamuda idari izin bitti mi?

Hamilelerin idari izni bitti mi? Kronik hasta 60 yaş üstü idari izinleri ne zaman son?

Pandemi sürecinde kademeli mesafeye geçildiği süreçte, “'60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak” açıklaması yapılmıştı.

21 Haziran’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle kamuda kademeli çalışmanın sona ereceğini açıkladı. Ancak açıklamada hamile, kronik hasta ve 60 yaş üstünün idari izinli sayılmaya devam edip etmeyeceğine yönelik bir açıklama yer almadı.