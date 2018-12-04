Hamileler kışın kalabalık mekanlara çok girmemeli

Havaların soğuması ile birlikte insanların daha çok kapalı alanlarda bulunması, bulaşıcı hastalıklarda artışa neden oluyor. Kapalı alanlarda daha çok insan bir arada bulunduğu için temiz hava sirkülasyonu düşüyor. Böylece virüs ve mikropların yayılması kolaylaşıyor. Yaşı, cinsiyeti ve medikal durumu ne olursa olsun birçok insanın kış aylarında en az bir kez hastalanmasının ardındaki temel nedenlerden biri de budur.

Hamile kadınlar, bulaşıcı hastalıkları genellikle daha ağır atlatır. Hamilelikte hasta olmak yalnızca semptomların daha ağır seyretmesine yol açmaz, aynı zamanda takatsiz düşen anne kolaylıkla başka hastalıklara da kapılabilir. Örneğin basit bir soğuk algınlığı olarak başlayan rahatsızlık, dikkat edilmediğinde zatürreye kadar ilerleyebilir.

GRİP AŞISI YAPILABİLİR

Bu süreçte alınabilecek önlemlerin başında kapalı mekanların temiz ve havadar olmasına özen göstermek ve aşırı kalabalık ortamlardan kaçınmak gerekir.

Sonbahar ayları, kış döneminde gripten uzak durmak adına önlem alınması gereken aylardır. Gerek hamilelik planlayan kadınların, gerekse hamile kadınların grip aşısı yaptırmalarında bir sakınca olmadığı gibi, uluslararası kılavuzlarda yapılması önerilmektedir.

ANNEDEKİ STRES DEPRESYONU TETİKLİYOR

Sonbahar ayları ruhsal olarak moral değişiklilerine en sık rastlanan aylardır. Yapılan çalışmalarda; daha önceden depresyon geçirmiş kişilerin depresyon atağının tekrarlaması riskinin sonbahar ve kış aylarında bir miktar arttığı belirlenmiştir. Gebelerde de lohusalıkta gelişen post partum depresyon riskinde az da olsa artış izlenmektedir.

Yapılan araştırmalar; aşırı stresin, vücutta hamilelik ve doğum süreçlerini zorlaştıran çeşitli hormonların salgılanmasına sebep olduğunu gösteriyor.

Stres ve kaygının, bebek üzerinde hiperaktivitenin de içinde olduğu çeşitli rahatsızlıklara yatkınlığı artıran uzun vadeli etkileri bulunuyor.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE EGZERSİZ ŞART

Anne adaylarının dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, hamilelik boyunca hareketsiz kalmamaktır. Fiziksel yönden daha aktif olan kadınların daha kolay doğum yaptığına dair kanıtlar çok eski yıllara dayanır. Hamileliğe karar verildiğinde egzersizlere mutlaka başlanmalıdır. Bu süreçte kontrollü bir egzersiz programı oldukça yararlı olacaktır.