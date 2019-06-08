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Hamileler gece yemek yiyebilir mi? Uzun süreli açlık bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik döneminde hanımlar gece yemek yiyebilir mi? Uykudan uyandıran açlık hissiyle baş etmek mümkün mü?

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
Hamileler gece yemek yiyebilir mi? Uzun süreli açlık bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik döneminde değişen hormonlar nedeniyle daha sık acıkıyor olmanız son derece normal. Bu hissi yaşamak istemiyorsanız az az, sık sık sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Gebelik dönemi dışında kilosunu korumak isteyenler genellikle 19.00’dan sonra yemek yememeye özen gösteriyor. Peki, aynı durum gebeler için de geçerli mi?

Saat kaçta nokta koyulmalı?

Uzmanlar hem bebeğin hem de annenin açlık ve susuzluktan dolayı sıkıntı yaşamamaları için gebelerin dengeli beslenmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Uzun saatler süren açlık anne kadar bebeği de olumsuz etkileyecektir. Saat 18.00’den sonra gebeler karbonhidratlardan uzak durmalılar. Ayrıca hamileler uykudan en az bir saat önce yemek yemeye son vermelidir.

Uykudan uyanınca ne yenir?

Bazı gebeler geceleri açlık hissiyle uykudan kalkar. Bu anlarda yalnızca bir bardak su içmek kimi zaman açlığı bastırmaz. Bunun yerine bir bardak ılık süt içebilirsiniz. Sütün içerisine tarçın ilave ederseniz açlık hissinizi bastırmış olursunuz. Gece uykudan uyandığınızda ağır yemeklerden, kızartmalardan elbette hamur işlerinden uzak durmalısınız. İlla bir şey yemek istiyorsanız; bir dilim kepekli ekmeğin üzerine bir miktar peynir sürüp üzerine de keten tohumu serpiştirebilirsiniz. Bir dilim ekmek sizi saatlerce tok tutacaktır.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
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