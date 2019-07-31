0553 313 94 23

Hamileler dikkat! Mideniz çok fazla mı bulanıyor?

Hamilelik denildiğinde akla gelen ilk şey mide bulantısıdır. Şanslı olan gebeler doğuma kadar çok fazla mide bulantısı sorunu yaşamaz. Bilim insanları bu konuda çok önemli çalışmalar yürüttü. Peki, gebelik boyunca mide bulantısı yaşamamak gerçekten şans mı?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
Hamileler dikkat! Mideniz çok fazla mı bulanıyor?

Hamilelik hem çok güzel hem de son derece zor bir süreçtir. Anne adayı bebeğini beklerken aynı zamanda hormonel değişimler, alınan kilolar ve mide bulantılarıyla baş etmek zorunda kalır.

Hamileliğin doğasında var

Hamilelerin büyük kısmının ilk dört ay içinde mide bulantısı sorunu ortadan kaybolur. Bazıları ise doğuma kadar mide bulantısıyla baş etmek zorunda kalır. Ender de olsa gebelerin bir bölümü başlangıçta değil yaklaşık dördüncü ay civarında başlayan ve doğuma kadar süren mide sorunlarıyla boğuşur.

Saç ve bulantı ilişkisi

Uzmanlar mide bulantısı için zencefil tabletleri ya da içebilenler için zencefil çayı önerisinde bulunur. Deneyimli anneler ise tuzlu krakerlerin bulantıyı hafiflettiğini belirtir. Aylar süren bu mide sorunlarıyla ilgili çokça araştırma yapıldı ve halen yapılıyor. Genellikle saçlı bebeklerin annenin midesini bulandırdığı belirtilir. Bu yaygın düşünce yalnızca Türk toplumunda hakim değildir. "Saçlı bebek annenin midesini bulandırır" görüşü neredeyse tüm dünyada kabul görmüştür. Bu konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar bebeğin saçının doğrudan değil dolaylı olarak mide sorunlarına yol açtığını ortaya koymuştur. Annenin midesini bulandıran asıl şey bebeğin de saçlarını uzatan bir hormondur.

Zeka göstergesi mi?

Yapılan en yeni bilimsel çalışma ise gebeliği boyunca bulantı sorunu yaşayan annelerin, dünyaya getirdikleri bebeklerin zekasıyla ilgili. Yıllar süren çalışma gebelik boyunca mide bulantısı yaşayan annelerin çocuklarının IQ seviyeleyerinin yaşıtlarına göre çok ileride olduğunu kanıtlamıştır. Söz konusu zeka testleri çocuklar büyüdükçe tekrarlanmış ve sonuç değişmemiştir.

Sabırlı olmak yararlı

Özellikle sabah bulantıları anneler için birer kabustur. Mide bulantılar kimi zaman toplu taşımada kimi zaman iş toplantılarında keyfinizi kaçırabilir. Ama unutmayın bu gececi bir durum. Arzu ettiğimiz her şeye ulaşabilmek için emek sarf etmemiz gerekiyor. Sonucunda şahane bir ödül alacağınız maratonda ağrılarla, kilolarla ve mide bulantılarıyla karşılaştırmak keyfinizi kaçırmasın. İnanın yavrunuzu kucağınıza aldığınızda her şeyi unutacaksınız.

Anne karnındaki bebeğin saçı mide bulantısı yapar mı?

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya ABD’nin yardım teklifini reddetti
    1. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    2. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    3. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    4. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    5. Almanya'da sapık papaza dava!
    6. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    7. Başkan Demir: “Samsun için var..
    8. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    11. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    12. AB'den Yunanistan'ın internet..
    13. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    14. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    18. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    19. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    20. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    21. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    22. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    23. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    24. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    25. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    26. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    27. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    28. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    29. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    30. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"