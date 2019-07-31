Hamileler dikkat! Mideniz çok fazla mı bulanıyor?

Hamilelik hem çok güzel hem de son derece zor bir süreçtir. Anne adayı bebeğini beklerken aynı zamanda hormonel değişimler, alınan kilolar ve mide bulantılarıyla baş etmek zorunda kalır.

Hamileliğin doğasında var

Hamilelerin büyük kısmının ilk dört ay içinde mide bulantısı sorunu ortadan kaybolur. Bazıları ise doğuma kadar mide bulantısıyla baş etmek zorunda kalır. Ender de olsa gebelerin bir bölümü başlangıçta değil yaklaşık dördüncü ay civarında başlayan ve doğuma kadar süren mide sorunlarıyla boğuşur.

Saç ve bulantı ilişkisi

Uzmanlar mide bulantısı için zencefil tabletleri ya da içebilenler için zencefil çayı önerisinde bulunur. Deneyimli anneler ise tuzlu krakerlerin bulantıyı hafiflettiğini belirtir. Aylar süren bu mide sorunlarıyla ilgili çokça araştırma yapıldı ve halen yapılıyor. Genellikle saçlı bebeklerin annenin midesini bulandırdığı belirtilir. Bu yaygın düşünce yalnızca Türk toplumunda hakim değildir. "Saçlı bebek annenin midesini bulandırır" görüşü neredeyse tüm dünyada kabul görmüştür. Bu konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar bebeğin saçının doğrudan değil dolaylı olarak mide sorunlarına yol açtığını ortaya koymuştur. Annenin midesini bulandıran asıl şey bebeğin de saçlarını uzatan bir hormondur.

Zeka göstergesi mi?

Yapılan en yeni bilimsel çalışma ise gebeliği boyunca bulantı sorunu yaşayan annelerin, dünyaya getirdikleri bebeklerin zekasıyla ilgili. Yıllar süren çalışma gebelik boyunca mide bulantısı yaşayan annelerin çocuklarının IQ seviyeleyerinin yaşıtlarına göre çok ileride olduğunu kanıtlamıştır. Söz konusu zeka testleri çocuklar büyüdükçe tekrarlanmış ve sonuç değişmemiştir.

Sabırlı olmak yararlı

Özellikle sabah bulantıları anneler için birer kabustur. Mide bulantılar kimi zaman toplu taşımada kimi zaman iş toplantılarında keyfinizi kaçırabilir. Ama unutmayın bu gececi bir durum. Arzu ettiğimiz her şeye ulaşabilmek için emek sarf etmemiz gerekiyor. Sonucunda şahane bir ödül alacağınız maratonda ağrılarla, kilolarla ve mide bulantılarıyla karşılaştırmak keyfinizi kaçırmasın. İnanın yavrunuzu kucağınıza aldığınızda her şeyi unutacaksınız.

Anne karnındaki bebeğin saçı mide bulantısı yapar mı?