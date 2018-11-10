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Hamileler bulantıya karşı ne yapmalı?

Anne adaylarının fiziken ve ruhen rahat olması mide bulantılarını azaltmada önemli.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:35
Hamileler bulantıya karşı ne yapmalı?


Bol bol dinlenin. İyi bir gece uykunuz olduğundan emin olmalısınız. Işığı olabildiğince engellemek için bir uyku maskesi veya koyu gözlük takın.

Ayrıca düzgünce sırtınızı ve midenizi desteklemeye yardımcı olacak bir doğum gövde yastığı düşünebilirsiniz.

Yavaşça kalkın. Uyandığınızda yataktan çıkmak için acele etmeyin.

Yağlı, baharatlı yiyeceklerden kaçının, kafeinden de kaçının.

Yemek porsiyonlarınız küçük olsun. Midenizde her zaman yiyecek olması önemlidir, bu bulantı şansınızı azaltır. Eğer mideniz boşsa, mide asitleri bulantının kötüleşmesine sebep olur.

Sabah yataktan çıkmadan önce biraz tuzlu kraker, fıstık ezmesi aperatifleri veya bazı diğer protein aperatifleri tüketiniz.

Kahvaltıda, elma, armut, muz veya turunçgiller kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.

Fırında patates çoğu insan için lezzetsiz olsa da oldukça besleyicidir.

Meyvelerdeki potasyum sabah hastalığının engellenmesine yardım edecektir.

Geceleri yatağa gitmeden önce proteinden zengin aperatif/yemek yemeyi deneyin, bu kan glikoz düzeylerinizi düzenlemeye yardım edecektir.

Özellikle hamilelik sırasında, mide bulantısı ve kusma için en iyi ilaç sudur. Gebeliği boyunca her saat başı 1 bardak su içen kadınların sabah bulantısıyla daha az karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, su içmek hamile kadın ve henüz doğmamış bebeği için çok önemlidir, su vücuttaki hidrasyonu sağlayarak erken doğum riskini önler.

Yatağınızın başında her zaman bir bardak su bulundurun. Uyandıktan sonra, küçük yudumlar halinde için. Suyun sindirilmesi için biraz bekleyip, yataktan öyle çıkın. Sudan veya meyve suyundan yapılmış buz küplerini emmek ayrıca etkili bir yöntem. Soğuk zencefilli gazoz içmek veya su ya da çaya bir dilim zencefil eklenmesi midenizin rahatlamasına yardımcı olur.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:35
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