Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı "anne oteli"nde misafir ediliyor

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da doğum zamanı yaklaşmış hamile kadınlar ile doğumdan sonra çeşitli hastalıklar nedeniyle çocukları tedavi altında tutulan anneler, kar nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşanma ihtimaline karşı hastane bünyesinde oluşturulan "anne oteli"nde ağırlanıyor.

Kış koşullarının ağır geçtiği kentte, ilçe ve kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı kurulan "anne oteli", hamilelerin doğum için kalan sürelerini daha güvenli geçirmelerine imkan sunuyor.

Doğum sonrası çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çocukları yoğun bakımda tutulan anneler de bu imkan sayesinde bebeklerinin yanından bir an bile ayrılmıyor.

Van'ın kırsal mahallelerinin yanı sıra çevre illerden gelen kadınların da yararlanabildiği anne otelinde, misafirlere bebek bakımı, hijyen, anne sütünün önemi konularında da eğitimler de veriliyor.

- Coğrafi şartlar annelerin gelip gitmelerine imkan vermiyor"

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne otelinin 2011'den bu yana annelerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Hamilelere ve yeni doğum yapan kadınların her türlü sıkıntısının burada giderildiğini, kaliteli bir hizmet sunulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Anne otelimiz, yeni doğan bebeklerimizin annelerinden uzak kalmamaları için çok gerekli bir hizmet. Yeni doğanların emzirilmesi anne sütü ile beslenmesi için annelerin de fiziki olarak yakınında bulunması gerekiyor. Biz, bir bebek dostu hastanesiyiz. Bu bağlamda da anne sütünü çok önemsiyoruz. Van'ın coğrafi şartları, annelerin uzak yerlerden gelip gitmelerine imkan vermiyor. Bu gerekçe ile anne oteli oluşturuldu. Lüks otel konforunda annelere hizmet sunuyoruz."

Anne otelinin 40 yataklı olduğunu ve ayda yaklaşık 60 annenin konakladığını ifade eden Çelik, "Bu da hastanemizin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren önemli bir parametre. Hem bebeklerimiz sağlıklı büyüyor hem de annelerimiz çok konforlu rahat bir ortamda çocuklarını görüyor, büyütüyor. Biz de bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Hemşire arkadaşlarımız burada sosyal aktiviteler düzenliyor. Özellikle anne sütünü teşvik etme anlamında eğitimler veriliyor. Anne otelinin en önemli amacı annenin bebeğe yakın olması. Bu konuda gerekli tüm imkanlar annelere sağlanıyor." diye konuştu.

- "Bizim için en güvenilir yer burası"

Bitlis'ten gelen ve yaklaşık 10 gündür anne otelinde kalan Seda Alıç, bebeğinin 20 günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyledi.



Alıç, "Prematüre bebek rahatsızlığı var, nefroloji uzmanına ihtiyaç duyulduğu için buruda kalıyorum. Bebeğim yeni doğan yoğum bakımda, ben de anne otelinde kalıyorum. Pandemiden dolayı oteli tercih etmiyoruz. Bizim için en güvenilir yer burası. İçimiz rahat bir şekilde burada kalıyoruz. Kış geldi, Bitlis'e de çok kar yağıyor. Bebeğim burada ben orada bizim için baya zorlu bir süreç olacaktı. Şimdi çok mutlu ve memnunuz halimizden. Anne oğul birbirimize kavuştuk. Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

9 gündür anne otelinde kaldığını belirten Zeynep Han ise "Özalp içesinde yaşıyorum. Çocuğum hasta eve gitme fırsatım olmuyor. Bu imkan tanınmasaydı çok zorlanacaktık. Burada kalmamız büyük bir avantaj. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor." dedi.



