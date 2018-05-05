Hamile eşini yaralayan sanığa istenilen ceza belli oldu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık'ın, karısı Çağlar Aşık'ı kendisini aldattığını öne sürerek, silahla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Sanık Aşık'ın eşinin kolundan tutarak zorla odaya kapattığı ifade edilen iddianamede, sanığın eşine "Bağırma seni öldüreceğim, kim gelirse onu da öldüreceğim" dediği, daha sonra hamile kadını bıçakladığı ve ardından av tüfeğiyle yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın olay sırasında, pencereden dışarıya doğru ateş ettiği ve bu sırada bir kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

EŞİNİN SOL BACAĞI KESİLDİ

Kaldırıldığı hastanede sol bacağı kesilen Çağlar Aşık'ın hamileliğinin 20. haftasında karnındaki bebeğin kafasında sıvı birikmesi nedeniyle bebeğin ameliyatla alındığı aktarıldı.

Sanık Aşık'ın, olay günü eşine "gezmeye gidiyorum" dediğini, ancak evden çıkmayarak saklandığını, daha sonra karısının karşı apartmandaki biriyle bakıştığını görmesi üzerine saklandığı yerden çıkıp, korkutmak amacıyla karısına av tüfeğiyle ateş ettiği ve ayağından yaralandığının yer verildiği iddianamede, sanığın atletini çıkararak, karısının ayağını sardığını ve hastaneye götürdüğüne yer verildi.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik ve çelişkili olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "gebe olan eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 23 yıl 8 aydan 46 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAY

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Beydilli Mahallesi'nde 23 Eylül 2016'da, bir süredir işsiz olan Mehmet Ali Aşık, hamile eşini av tüfeğiyle yaralamıştı.