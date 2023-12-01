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Sosyal Medya Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.
Sosyal Medya

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

Yeniakit Publisher
2023-12-01 08:51:00 -

Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatılmışken İsrail işgal altındaki baskı ve katliamlarına ağırlık verdi. Daha dün Batı Şeria'da gerçek mermilerle 2 çocuğun katledildiği görüntülerin etkisi devam ederken bugün de Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde kan donduran olayın haberi geldi.

Sosyal medyaya düşen videoda işgalci teröristin Lod kentinde çocuklarını okula götüren hamile bir Filistinli kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor.

BATI ŞERİA VE KUDÜS’TE DE 7 EKİM'DEN BU YANA 246 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

-Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, bugün tarih belirtmeksizin “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın bir gün uzatıldığını açıkladı.

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Yorumlar

ey araplar görüyormussunuz

zenginlik sizde petrol sizde dolarlar sizde adamlara bir ambargo koyamadınız bütün soroumluluk sizde(biri diyecek diğer müslüman ülkeler önce kendi ırkları bu konuda bir olsalar bunlardaki dolarlar bizlerde olsa israili duman attırız)yazık kadına alalh rahmet etsin mahmut abbaslar kahrolsun masonlar kahrolsun
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