Hamiduddin Yoldaş'tan flaş açıklama: İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir

Türkiye-Afganistan-Pakistan arasında yapılan üçlü zirvelerin devam etmesinin önemine işaret eden 'İki kardeş ülkenin düşmanlaşması, birbiriyle kanlı bıçaklı olması ilerde daha büyük sorunlara sebep olabilir. Daha yeniyken Türkiye gibi ülkelerin araya girmesiyle bu bir nebze düzeltilebilir.' yorumunda bulundu.

Yoldaş, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezince (GASAM) çevrim içi düzenlenen "Afganistan'da Güç Savaşları ve Barış" konulu etkinliğe katıldı.

Ülkesinde uzun zamandır kaos ve huzursuzluk ortamının sürdüğünü kaydeden Yoldaş, "Afganistan'da öncelikle etnik ve dini unsurları göz önünde bulundurarak, bunlara bir çözüm yolu bularak yola çıkmamız lazım. Bu sorunları çözmeden hiçbir zaman başarıya ulaşamayız." dedi.

Yoldaş, Afganistan'da yoksulluk, fakirlik ve eğitim düzeyinin düşüklüğü gibi önemli sorunlar bulunduğunu ve bu durumun ülkedeki sosyal sorunların artmasına neden olduğunu vurguladı.

Afganistan'daki iç siyasi güç dengeleri arasındaki mücadelelerde de bu etkenlerin önemli rol oynadığını aktaran Yoldaş, ülkesinde "kutuya sıkışmış" bir hükümet olduğunu vurguladı.

"Türkiye, Pakistan, İran ve bu oyunun içinde olan ülkelere çok iş düşüyor"

Yoldaş, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasının tekrar başlaması için Doha'da yapılan görüşmelerin "iyi bir adım" olduğunu belirtti.

İç siyasetteki düşünce farklılıkları ve anlaşmazlıkların Taliban'ı daha da güçlendirdiğini kaydeden Yoldaş, müzakerelerin hemen sonuca varmasını beklemediklerini ancak sürekliliğin önemli olduğunu vurguladı.

Yoldaş, barış görüşmelerindeki en önemli eksikliğin bölge ülkelerinin "devre dışı bırakılması" olduğunu belirterek, "Afganlar arası müzakerelerde bu konuda bölge ülkelerinden Türkiye, Pakistan, İran ve bu oyunun içinde olan ülkelere çok iş düşüyor." dedi.

Afganlar arası müzakerelerde, söz konusu ülkelerle birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Yoldaş, "Hiçbir zaman Pakistan istemeden Afganistan'a barış gelmez." diye konuştu.

Yoldaş, ayrıca barışın sonuç vermesi için öncelikle ateşkes olması gerektiğini söyledi.

Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirveleri devam etmeli

Bölgesel güçlerin "Afganistan'daki güç mücadeleleri" konusuna da değinen Yoldaş, "Bu kargaşanın içinde herkes Afganistan'ın jeopolitik ve jeostratejik konumu bakımından kendi payını almaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yoldaş, Türkiye-Afganistan-Pakistan arasında yapılan üçlü zirvelerin devam etmesinin önemine işaret ederek, "İki kardeş ülkenin düşmanlaşması, birbiriyle kanlı bıçaklı olması ilerde daha büyük sorunlara sebep olabilir. Daha yeniyken Türkiye gibi ülkelerin araya girmesiyle bu bir nebze düzeltilebilir." yorumunda bulundu.

Uzlaşma vurgusu

Öte yandan Yoldaş, Afganistan'daki siyasetçilerin aklıselimle bir araya gelerek bu krizi nasıl yöneteceklerini konuşmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Afgan halkının "her zaman sessizliğe bürünmüş bir millet" olduğunu ve gerçekleri söylemekten kaçındığını aktaran Yoldaş, böyle devam etmesi durumunda geleceğin "çok puslu" gözüktüğünü belirtti.

Yoldaş, Afganistan'daki sorunların kısa zamanda bitecek gibi gözükmediğini ve hükümetin ülkeyi "uçuruma" sürüklediğini belirterek, "Uzlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyen bir zihniyetle hiçbir yere varılamaz." dedi.