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Hamidiye'den su fiyatlarını dengeleyecek kampanya damacana 9 TL

İBB iştiraki Hamidiye A.Ş. “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Bir asırlık tecrübesiyle su sektöründe denge unsuru ve öncü olan Hamidiye damacana su 9 liradan son tüketiciye ulaştırılıyor. 1,5 yıldır fiyat artışı yapmayan Hamidiye, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 11:31
Hamidiye'den su fiyatlarını dengeleyecek kampanya damacana 9 TL

Yüz yılı aşkın geçmişiyle su sektörüne öncülük eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş. su fiyatlarına 1,5 yıldır zam yapmıyor. Hamidiye Su “Enflasyonla mücadelede yüreklere su serpen marka!” sloganıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı. En çok tüketilen damacana sularını 9 TL’den satan Hamidiye Su, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.

Kampanya bağlamında konuşan Hamidiye AŞ. Genel Müdürü, “Biz halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata ulaştırıyoruz. 1,5 yıldır damacana su fiyatımız 9 lira. Şu an su piyasasındaki ulusal markalar arasından fiyatı en uygun olan Hamidiye Su’dur. Vatandaşlarımızın buna hakkı var. Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir. Gelin vatandaşımızın uygun fiyat talebini birlikte karşılayalım” dedi. 

HAMİDİYE A.Ş. ÜRÜN FİYAT LİSTESİ (KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATIDIR)

DAMACANA SU

 

19 LT DAMACANA SU (Hamidiye) - (Adet)

9,00 ₺

BARDAK SU ÜRÜN GRUBU

 

110 (cc)  BARDAK SU  (Hamidiye) - (100‘lü Koli) ÖZEL ÜRÜN

18,00 ₺

180 (cc)  BARDAK SU (Hamidiye) - (60‘lı Koli)

12,15 ₺

200 (cc)  BARDAK SU (Hamidiye) - (60‘lı Koli)

12,15 ₺

250 (cc)  BARDAK SU (Hamidiye) - (40‘lı Koli)

12,15 ₺

PET SU ÜRÜN GRUBU

 

0.20 Lt  PET SU   (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli)

12,50 ₺

0.33 Lt  PET SU   (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli)

12,50 ₺

0.50 Lt  PETSU (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli)

12,50 ₺

1.50 Lt  PET SU (Hamidiye) - (12 Adet/ Koli)

12,50 ₺

5  Lt   PETSU    (Hamidiye) - (4 Adet/ Koli)

12,50 ₺

10 Lt  PETSU   (Hamidiye) - (2 Adet/ Koli)

12,50 ₺

19 Lt TEK KULL.PET ŞİŞE SU - (Hamidiye) -(Adet/Koli)

12,50 ₺

CAM ŞİŞE SU ÜRÜN GRUBU

 

0.33 Lt   CAM SU   (Hamidiye) - (24 Adet/ Koli)

35,00 ₺

0.75 Lt   CAM SU   (Hamidiye) - (12 Adet/ Koli)

35,00 ₺

KUTU SU

 

20 LT KUTU SU (Hamidiye) - (Adet)

11,70 ₺

TİCARİ ÜRÜNLER

 

DAMACANA ŞİŞE

20,00 ₺

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:31
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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