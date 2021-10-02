HAMAS’tan yeni açıklama: İşgal rejimi İsrail sorumludur!

Hanini, bugün yaptığı açıklamada tüm insan hakları kuruluşlarını, yaralı bir şekilde alıkonulmasına rağmen sorgulama merkezlerinde işkenceye maruz kalan esir Ez-Zerini'nin sağlık durumu hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapması için işgal rejimine baskı yapmaya çağırdı.

Ez-Zerini'nin ailesini ve Cenin vilayetinin, Kassam Tugayları'nın kalesi durumundaki Burkin kasabasının ahalisini de selamladığını dile getirerek, işgale karşı direniş ve mücadelenin vatan ve esirler özgürleştirilinceye kadar, mukaddesatın da himayesi için süreceğini dile getirdi.

İşgal rejimi geçtiğimiz pazar günü Burkin kasabasında, HAMAS'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları'na mensup bir hücrenin elemanlarının bulunduğunu sandıkları ve Muhammed Adnan Ez-Zerini'ye ait eve baskın düzenlemişti. Baskında 2 işgalci yaralanmıştı.

Olayda basılan evin sahibi Muhammed Ez-Zerini de yaralanmış ve yaralı bir şekilde işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu.