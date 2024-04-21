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Dünya Hamas'tan ulusal birlik hükümeti teklifi
Dünya

Hamas'tan ulusal birlik hükümeti teklifi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 03:06:00 -
Hamas'tan ulusal birlik hükümeti teklifi

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, “Gazze Filistinliler tarafından yönetilir. Hamas, tek söz sahibi olmada ısrarcı değil. Ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, “Gazze Filistinliler tarafından yönetilir. Hamas, tek söz sahibi olmada ısrarcı değil. Ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir" dedi. Heniyye, "(İsrail’in Refah’ı işgal planı) Refah’a girilmemesi için uyarıda bulunuyoruz çünkü bu Filistin halkına karşı büyük bir katliama yol açabilir” ifadesini kullandı. Heniyye, "Hamas müzakerelerde esneklik gösterirken İsrail uzlaşmaz bir tavır takınıyor. Aksamanın sorumluluğu bu uzlaşmaz tavırda" şeklinde konuştu.

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